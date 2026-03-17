Zbliżające się, ciepłe dni to czas, w którym w wielkim stylu powrócą upięcia łączące styl z wygodą. W trendach królować będą zarówno klasyczne, gładkie uczesania, jak i nonszalanckie fryzury w stylu french chic. Jak upinać włosy w tym sezonie, by stały się dopełnieniem stylizacji? Podpowiadamy.

French twist – najmodniejsza fryzura na wiosnę 2026

Francuski kok to fryzura z długą historią. W latach 50. nosiły ją takie ikony, jak Audrey Hepburn czy Grace Kelly. Dziś w ich ślady idą między innymi Zoe Kravitz czy Pamela Anderson, udowadniając, że to jedno z najbardziej szykownych i niewymagających dużej wprawy uczesań idealnych zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje. Jego zaletą z pewnością jest komfort noszenia, ale też fakt, że w ten sposób możemy upiąć włosy bez wcześniejszej stylizacji. Mogą być wygładzone szczotką, ale też w delikatnym, artystycznym nieładzie. Wystarczy zaopatrzyć się w klasyczną, francuską spinkę i opanować technikę skręcania pasm w taki sposób, by fryzura przetrwała wiele godzin i wyglądała nienagannie.

Sleek bun – eleganckie upięcie na wiosnę 2026

Gładkie fryzury od kilku sezonów królują w trendach. Wiosną 2026 jedną z najmodniejszych będzie tzw. sleek bun – minimalistyczny, „ulizany” kok, który daje natychmiastowy efekt liftingu. Do grona jego fanek należą między innymi Ariana Grande i Sophia Richie. Nic dziwnego, to upięcie doskonale wpisuje się w estetykę clean-girl. Jest minimalistyczne, nowoczesne i zapewnia maksymalny komfort noszenia, szczególnie w wietrzne czy bardzo ciepłe dni. Gładki kok może być upięty tuż nad karkiem albo nieco wyżej, z przedziałkiem lub bez. Najważniejsze jest tu lśniące, wygładzone wykończenie uzyskane przy pomocy kosmetyku nabłyszczającego pasma, np. kremu do stylizacji. Wystarczy nałożyć go na włosy, następnie związać je w kucyk i owinąć dookoła gumki. Na koniec warto użyć produktu, który dyscyplinuje odstające kosmyki, np. bezbarwnego żelu do brwi z precyzyjną szczoteczką.

Messy bun, czyli „niedbały” kok na wiosnę 2026 w wersji effortless chic

W kontrze dla perfekcyjnych, gładkich fryzur do łask wracają uczesania w duchu effortless chic. Na głowach modelek podczas pokazów mody znów królował artystyczny nieład. To, że na nowo pokochamy „niedbałego„ koka, było zatem kwestią czasu. Wiosną wybieramy jego nonszalancką, dziewczęcą, ale wciąż elegancką wersję – upiętą nisko, nad karkiem, z kosmykami wypuszczonymi przy twarzy. To również idealny wybór dla osób noszących grzywkę na boki.