Te olejki uratują Twoje włosy. Po suchych kosmkach nie będzie już śladu
Latem nasze włosy wymagają szczególnej pielęgnacji. Mocne słońce, wysokie temperatury i częste kąpiele w morzu potrafią wpłynąć na ich kondycję. Na szczęście są kosmetyki, które mogą je uratować. A mowa tu o olejkach do włosów, które potrafią odbudować strukturę pasm, domknąć łuski i ochronić naszą fryzurę przed kolejnymi uszkodzeniami. Specjalnie dla Was wybraliśmy 5 olejków, które są warte przetestowania.
Green Pharmacy Red Peppers Burdock OilKup teraz
Green Pharmacy Hair Care Red Peppers Burdock Oil to połączenie naturalnego oleju z korzenia łopianu i ekstraktu z czerwonych papryczek – składników znanych ze swoich wyjątkowych właściwości stymulujących i pielęgnujących skórę głowy. Produkt ten odżywi cebulki włosów i będzie wspierał ich naturalny wzrost, zmniejszy wydzielanie sebum, wzmacni włosy na całej długości, sprawiając, że staną się mocniejsze, bardziej odporne na uszkodzenia i pełne blasku, a także złagodzi podrażnienia skóry głowy, przywracając jej komfort.
Macadamia Natural Oil HealingKup teraz
Macadamia Natural Oil Care Healing to lekki olejek, który działa jak ekspresowa kuracja: odżywia, wygładza i chroni włosy przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, w tym promieniowaniem UV. Dzięki niemu pasma zyskują miękkość, sprężystość i olśniewający blask już po pierwszym użyciu. W jego składzie znajdziemy: bogaty w kwasy tłuszczowe olej z orzechów makadamia, odżywczy olej arganowy, a także działający jak silny antyoksydant witaminę E.
Amla DaburKup teraz
Dabur Amla Hair Oil to kultowy olejek oparty na tradycyjnej indyjskiej recepturze, stworzony z myślą o pielęgnacji włosów w odcieniach od ciemnego blondu po głęboką czerń. Dzięki starannie dobranym składnikom odżywia pasma od cebulek aż po końcówki, dbając również o zdrową kondycję skóry głowy. Regularne stosowanie sprawia, że włosy: stają się sprężyste, mocne i odporne na uszkodzenia, zyskują dawny blask i gładkość oraz stają odżywione i zregenerowane na całej długości. W składzie kosmetyku znajdziemy między innymi: ekstrakt z amli (agrestu indyjskiego), olejek z migdałowca i rozmarynu, olejek canola i olejowiec gwinejski, czy naturalne antyoksydanty (m.in. TBHQ).
Sesa Ayurvedic HairKup teraz
Sesa Ayurveda to niezwykłe połączenie ziół gotowanych razem w mleku w opatentowanym przez Sesa procesie ajurwedyjskim o nazwie Kshir Pak Vidhi. To właśnie ten proces sprawia, że olejek działa kompleksowo, odżywia, wzmacnia i chroni włosy, jednocześnie dbając o skórę głowy. Regularne stosowanie tego kosmetyku sprawia, że: włosy są gęstsze, zdrowsze i bardziej lśniące, szybciej rosną, a ich cebulki są silniejsze, wypadanie włosów zostaje zredukowane, pasma są chronione przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, w tym promieniowaniem UV, skóra głowy jest wolna od łupieżu, nawilżona i ukojona.
Moroccanoil- TreatmentKup teraz
Moroccanoil Treatment to kultowy olejek, który działa jak ekspresowa regeneracja – odżywia pasma, przywraca im miękkość i elastyczność, a przy tym skraca czas suszenia. Już po pierwszym użyciu włosy stają się wyraźnie zdrowsze, bardziej sprężyste i promiennie lśniące. W jego składzie znajdziemy między innymi: bogaty w witaminę E i kwasy tłuszczowe olej arganowy- intensywnie nawilża, odżywia i chroni włosy przed uszkodzeniami, a także ekstrakt z siemienia lnianego- poprawia kondycję włosów, nadając im zdrowy wygląd i elastyczność.