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Amla Dabur

Dabur Amla Hair Oil to kultowy olejek oparty na tradycyjnej indyjskiej recepturze, stworzony z myślą o pielęgnacji włosów w odcieniach od ciemnego blondu po głęboką czerń. Dzięki starannie dobranym składnikom odżywia pasma od cebulek aż po końcówki, dbając również o zdrową kondycję skóry głowy. Regularne stosowanie sprawia, że włosy: stają się sprężyste, mocne i odporne na uszkodzenia, zyskują dawny blask i gładkość oraz stają odżywione i zregenerowane na całej długości. W składzie kosmetyku znajdziemy między innymi: ekstrakt z amli (agrestu indyjskiego), olejek z migdałowca i rozmarynu, olejek canola i olejowiec gwinejski, czy naturalne antyoksydanty (m.in. TBHQ).