Jak sprawić, by włosy wyglądały zdrowo i lśniły niczym tafla wody? W uzyskaniu takiego efektu pomóc może dobra maska do włosów, która wygładza pasma, nadaje im miękkość i przywraca połysk. Jedną z najczęściej polecanych kupisz w Rossmannie.

Aby móc cieszyć się zdrowymi, lśniącymi włosami, warto zadbać o nie kompleksowo. Dobrze dobrany szampon i odżywka do codziennego stosowania to podstawa, jednak często nasze pasma potrzebują dodatkowego zastrzyku składników odżywczych. Wtedy najlepiej sięgnąć po maskę bogatą w cenne substancje czynne, które wnikają głębiej w strukturę kosmyków, wzmacniają je i przywracają witalność. Jeśli szukasz maski, która da efekt glossy hair, koniecznie sprawdź tę od marki Neboa.

Maska od Neboa to sposób na lśniące włosy. Teraz kupisz ją taniej

Maska do laminacji włosów od marki Neboa to kompozycja starannie wyselekcjonowanych składników aktywnych. Zawiera naturalne oleje: słonecznikowy, lniany, migdałowy i jojoba, które nadają pasmom nieporównywalną miękkość i elastyczność. Dodatkowo ma w sobie proteiny roślinne, które wzmacniają kosmyki od nasady aż po końce. Jej dużym plusem jest konsystencja: lekka, hydrożelowa, która nie obciąża pasm, a otula je ochronnym filmem. Wystarczy użyć jej raz w tygodniu – nałożyć na pasma i pozostawić na 5-25 minut, by włosy stały się miękkie, nawilżone i lśniące.

Efekty działania maski do włosów Glossy Hair od Neboa potwierdzają opinie internautek.

Świetny produkt . Włosy naprawdę są po tej masce gładkie i lśniące. Ta maska jest najlepsza Kocham, moje must have. Polecam z całego serca.

Piszą na jej temat użytkowniczki. Produkt w regularnej cenie kosztuje ok. 45zł.