Ta naturalna odżywka to ratunek dla włosów pozbawionych witalności i blasku. Receptura inspirowana starym, domowym sposobem dbania o kosmyki, przywraca połysk, nawilża i regeneruje strukturę pasm. Polki pokochały ją za dobry skład i efekt glossy-hair bez wysiłku.

Ułatwia rozczesywanie, scala rozdwojone końcówki i pięknie nabłyszcza matowe włosy. Ta polska odżywka bazuje na recepturze znanej od pokoleń. Jej najważniejszym składnikiem jest ocet jabłkowy stosowany w domowej pielęgnacji od wielu lat.

Jak działa octowa odżywka do włosów Barwa Cosmetics?

Nabłyszczająca odżywka octowa od polskiej marki Barwa to kosmetyk inspirowany naturą. Zawiera ocet jabłkowy, który domyka łuski włosowe i przywraca pasmom zdrowy blask. Jego cudowne właściwości w pielęgnacji włosów są znane od dekad. Na tym nie koniec. Formułę odżywki wzbogacono o olej z pestek winogron, który intensywnie nawilża końcówki bez obciążania pasm. Poza tym w składzie znalazły się cenne ekstrakty roślinne, m. in. z jabłka, moreli i brzoskwini, a także witamina E, gliceryna czy bioflawonoidy. Dzięki tym komponentom kosmetyk jest prawdziwą bombą składników odżywczych dla przesuszonych, pozbawionych witalności kosmyków.

Opinie o odżywce octowej Barwa – co piszą Polki?

W serwisie internetowym drogerii Hebe odżywkę oceniono ponad 600 razy. Uzyskała średnią ocenę 4,8/5. Polki podkreślają, że wspaniale nabłyszcza włosy i nadaje im aksamitną miękkość.

Hit za niewielkie pieniądze, rzeczywiście daje połysk. Kupuję od dłuższego czasu, super wygładza i nie obciąża włosów. Jedna z najlepszych drogeryjnych odżywek. Doskonale odżywia, długie włosy cudownie się rozczesują i pięknie błyszczą!

Piszą na jej temat internautki. Octowa odżywka Barwa Cosmetics kosztuje ok. 13 zł.