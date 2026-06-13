Lubisz naturalne kosmetyki do włosów bazujące na cennych składnikach znalezionych w kuchni? Ta naturalna odżywka z olejem lnianym działa jak domowy zabieg SPA: wygładza pasma, odżywia je i przywraca im blask. Kosztuje grosze, a robi różnicę.

Poprawa kondycji włosów nie musi wymagać użycia drogich kosmetyków ani specjalistycznych zabiegów. Czasami najlepiej wpływają na nią naturalne receptury na bazie składników odżywczych dostępnych pod ręką. Dokładnie takie zamknięto w formule lnianej odżywki do włosów przesuszonych i zniszczonych od polskiej marki Barwa Naturalna. To opatrunek dla suchych końców i puszących się kosmyków.

Lniana odżywka do włosów Barwa Naturalna – jak działa?

Lniana odżywka do włosów zniszczonych i suchych błyskawicznie nawilża pasma, nadaje im zdrowy połysk i wzmacnia je na całej długości. Działa podobnie jak zabieg laminacji – sprawia, że kosmyki stają się mocniejsze i bardziej lśniące. To zasługa starannie dobranych, naturalnych składników takich, jak:

olej lniany – bogaty w kwasy tłuszczowe, poprawia elastyczność włosów,

ekstrakt z nasion lnu – o silnych właściwościach nawilżających,

bioflawonoidy, które działają antyoksydacyjnie.

Ponadto recepturę lnianej odżywki wzbogacono o cenne witaminy, m. in. B7, czyli biotynę i B5, czyli pantenol. To idealny zestaw dla osób, które zmagają się z przesuszeniem włosów, ich matowością czy łamliwością.

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Opinie o lnianej odżywce Barwa Naturalna – co sądzą Polki?

Lniana odżywka do włosów od marki Barwa Naturalna to kosmetyk uwielbiany przez Polki. Ma dobry skład, przystępną cenę i naprawdę działa. Internautki podkreślają, że już po pierwszej aplikacji włosy są sypkie, nawilżone i lśniące. Dodatkowo ułatwia rozczesywanie.

Miękkie gładkie włosy. Nie obciąża Odżywka faktycznie sprawia że włosy są gładkie i lśniące. Włosy pięknie się rozczesują, nie puszą. Zawita u mnie na dłużej.

To tylko niektóre z wielu opinii na temat produktu. W pełnej cenie kosztuje zaledwie 11 zł, a w promocji kupimy ją za grosze.