Intensywnie nawilża, wygładza i przywraca pasmom aksamitną miękkość. Ta maska do włosów polskiej marki zawiera aż 96% naturalnych składników i daje efekt home-spa. „Włosy chłoną tą odżywkę jak gąbka, są po niej super nawilżone.” – piszą na jej temat Polki.

Codzienne stylizowanie z użyciem wysokiej temperatury, rozjaśnianie czy niedobór witamin i minerałów w diecie to tylko niektóre z wielu powodów, przez które włosy stają się suche i matowe. Aby przywrócić im blask i zdrowy wygląd, trzeba zadbać o pielęgnację bogatą w cenne składniki odżywcze. Must-have to maska, która nie tylko chroni przed utratą nawilżenia, ale też dyscyplinuje puszące się kosmyki. Tak działa Hydration & Smoothness od polskiej marki Neboa. Ma dobry skład i daje natychmiastowy efekt.

Maska Hydration & Smoothness od Neboa – sposób na puszące się włosy

Ma kremową, gęstą formułę, która otula włosy i regeneruje je. Maska Hydration & Smoothness od Neboa zawiera starannie dobrane składniki aktywne, które skutecznie wygładzają pasma, dogłębnie je nawilżają i ujarzmiają te najbardziej niesforne. Recepturę preparatu tworzą:

olej z czarnuszki o silnych właściwościach regenerujących pasma,

kwas hialuronowy, który nawilża i długotrwale chroni przed przesuszeniem,

wyciąg z liści neem, który redukuje puszenie się i plątanie kosmyków,

olej z pestek dyni, który nadaje pasmom satynową miękkość,

prowitamina B5, która ogranicza rozdwajanie się końcówek i zamyka łuski włosowe.

Formuła maski działa natychmiast. Włosy po nałożeniu są miękkie, wygładzone i zdyscyplinowane. Dodatkowo kosmetyk ułatwia rozczesywanie, pozwala zapomnieć o problemie puszących się i plączących kosmyków. Potwierdzają to recenzje internautek.

1 Maska Hydration & Smoothness od Neboa Kup teraz

Opinie o masce Hydration & Smoothness od Neboa. Polki oceniły

Maska z olejem z czarnuszki to jeden z ulubionych produktów do włosów polskiej marki. Polki pokochały ją za efekt gładkich, nawilżonych pasm.

Dla mnie numer jeden. Włosy są odżywione i pięknie wyglądają. Polecam do włosów suchych po rozjaśnianiu. Moje włosy to kochają.

Piszą na jej temat internautki. Maskę kupisz w Rossmannie. Często jest dostępna w promocyjnej cenie.