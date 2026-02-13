Ta maska z olejem z czarnuszki ujarzmia puszące się i suche włosy
Intensywnie nawilża, wygładza i przywraca pasmom aksamitną miękkość. Ta maska do włosów polskiej marki zawiera aż 96% naturalnych składników i daje efekt home-spa. „Włosy chłoną tą odżywkę jak gąbka, są po niej super nawilżone.” – piszą na jej temat Polki.
Codzienne stylizowanie z użyciem wysokiej temperatury, rozjaśnianie czy niedobór witamin i minerałów w diecie to tylko niektóre z wielu powodów, przez które włosy stają się suche i matowe. Aby przywrócić im blask i zdrowy wygląd, trzeba zadbać o pielęgnację bogatą w cenne składniki odżywcze. Must-have to maska, która nie tylko chroni przed utratą nawilżenia, ale też dyscyplinuje puszące się kosmyki. Tak działa Hydration & Smoothness od polskiej marki Neboa. Ma dobry skład i daje natychmiastowy efekt.
Maska Hydration & Smoothness od Neboa – sposób na puszące się włosy
Ma kremową, gęstą formułę, która otula włosy i regeneruje je. Maska Hydration & Smoothness od Neboa zawiera starannie dobrane składniki aktywne, które skutecznie wygładzają pasma, dogłębnie je nawilżają i ujarzmiają te najbardziej niesforne. Recepturę preparatu tworzą:
- olej z czarnuszki o silnych właściwościach regenerujących pasma,
- kwas hialuronowy, który nawilża i długotrwale chroni przed przesuszeniem,
- wyciąg z liści neem, który redukuje puszenie się i plątanie kosmyków,
- olej z pestek dyni, który nadaje pasmom satynową miękkość,
- prowitamina B5, która ogranicza rozdwajanie się końcówek i zamyka łuski włosowe.
Formuła maski działa natychmiast. Włosy po nałożeniu są miękkie, wygładzone i zdyscyplinowane. Dodatkowo kosmetyk ułatwia rozczesywanie, pozwala zapomnieć o problemie puszących się i plączących kosmyków. Potwierdzają to recenzje internautek.
Opinie o masce Hydration & Smoothness od Neboa. Polki oceniły
Maska z olejem z czarnuszki to jeden z ulubionych produktów do włosów polskiej marki. Polki pokochały ją za efekt gładkich, nawilżonych pasm.
Dla mnie numer jeden. Włosy są odżywione i pięknie wyglądają.
Polecam do włosów suchych po rozjaśnianiu.
Moje włosy to kochają.
Piszą na jej temat internautki. Maskę kupisz w Rossmannie. Często jest dostępna w promocyjnej cenie.