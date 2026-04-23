Zdrowe, lśniące i pięknie pachnące włosy niczym po wyjściu od fryzjera? Okazuje się, że jest to możliwe. Ta maska z dodatkiem oleju z orzechów ungurahua jest w stanie przywrócić Twojej fryzurze jej dawny blask.

Wiele kobiet zna i kocha to uczucie po wyjściu od fryzjera, gdy włosy są lekkie, pachnące i idealnie gładkie. Niestety, gdy wracamy do domu, czar często pryska — kosmyki bez odpowiedniej stylizacji i dobrze dobranych kosmetyków nie prezentują się już tak efektownie jak tuż po opuszczeniu salonu. Na szczęście na rynku nie brakuje dziś produktów, które potrafią zadbać o nasze włosy równie dobrze, jak profesjonalista. Jednym z kosmetyków, który potrafi odżywić Twoją fryzurę, jest maska do włosów wzbogacona o olej z orzechów ungurahua.

Maska, która przywróci Twoim włosom ich dnwy blask

Rahua Omega 9 Hair Mask to profesjonalna, roślinna maska wzmacniająca, która działa jak zabieg w salonie. Jej formuła głęboko wnika w łodygę włosa i wzmacnia ją od nasady aż po końce, dzięki czemu włosy stają się mocniejsze, miękkie, nawilżone i pełne blasku. To rozwiązanie odpowiednie dla każdego rodzaju włosów — szczególnie tych zmęczonych, matowych i pozbawionych energii.

Maska z olejem Rahua. Co znajdziemy w jej składzie?

Sekret działania tkwi w składnikach inspirowanych naturą. Olej Rahua (ungurahua), od wieków stosowany przez kobiety z Amazonii, intensywnie odżywia i regeneruje pasma, jednocześnie dbając o zdrowie skóry głowy. Jego drobne cząsteczki wnikają głęboko w strukturę włosa, pomagając również przedłużyć trwałość koloru. Uzupełnieniem formuły jest olej z nasion słonecznika bogaty w witaminę E, który nawilża, wygładza i nadaje włosom miękkość oraz połysk.

Nie bez znaczenia jest także quinoa — nazywana przez Inków „matką wszystkich ziaren” — która wspiera regenerację, zatrzymuje wilgoć i przywraca włosom witalność. Całość dopełniają aromatyczne nuty lawendy i eukaliptusa, które nie tylko pięknie pachną, ale również działają kojąco i odświeżająco, zamieniając codzienną pielęgnację w relaksujący rytuał.

Efekt? Włosy, które wyglądają zdrowo, są wyraźnie wzmocnione, mniej się puszą i łatwiej się układają. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wystarczy nałożyć maskę na całą długość włosów — przed lub po myciu — pozostawić na 10–15 minut, a następnie dokładnie spłukać. To prosty sposób, by w domowych warunkach przywrócić fryzurze efekt „prosto z salonu”.