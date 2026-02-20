Intensywnie odżywia, nabłyszcza i regeneruje pasma. Ta odżywka do włosów z działu J-beauty to odkrycie wielu Polek. W składzie ma między innymi olej tsubaki i fermentowane oleje roślinne.

Włosy przesuszone, łamliwe i pozbawione blasku wymagają pielęgnacji, która dogłębnie je odżywi i przywróci im zdrowy wygląd. Must-have to dobra odżywka bogata w cenne składniki aktywne. Ta od japońskiej marki Nadeshiko zawiera komponenty nieznane w innych rejonach świata. To w nich tkwi sekret jej działania.

Suche włosy? Pomoże ta japońska odżywka

Wygładzająca odżywka do włosów Nadeshiko to kompozycja starannie dobranych składników, które skutecznie pielęgnują osłabione, suche i matowe pasma. Jej formuła zapewnia kosmykom solidną dawkę nawilżenia. Dodatkowo regeneruje mikrouszkodzenia w strukturze włosa i pięknie nabłyszcza. Jej działanie to zasługa takich ingrediencji, jak:

olej tsubaki pozyskiwany z kamelii japońskiej, który nawilża, regeneruje i przywraca pasmom blask,

bioferment ryżu, który wzmacnia kosmyki i ogranicza problem ich wypadania,

olej ryżowy redukujący rozdwajanie się końcówek,

Wamino BonBon – składnik otrzymywany z pozostałości po produkcji sake o silnych właściwościach regeneracyjnych,

fermentowane oleje roślinne, które zapobiegają puszeniu się włosów i nawilżają,

Kerestore 2.0 – substancja odbudowująca strukturę kosmyków.

Receptura łącząca japońską tradycję i innowacyjne podejście do pielęgnacji pozostawia włosy nawilżone, aksamitnie miękkie i lśniące. Polki pokochały ten kosmetyk za skuteczność, czego dowodzą ich opinie o produkcie.

Co Polki sądzą o wygładzającej odżywce Nadeshiko? Opinie o kosmetyku

Internautki doceniły odżywkę japońskiej marki za działanie wygładzające, nabłyszczające i nawilżające. Dla wielu osób kosmetyk z działu J-beauty stał się nieodłącznym elementem codziennej pielęgnacji.

Niezastąpiona w pielęgnacji włosów zniszczonych rozjaśnianiem. Wielokierunkowa azjatycka pielęgnacja jak zawsze najlepsza. Super odżywka, włosy bardzo dobrze rozczesują i ładnie wyglądają To rewolucja w pielęgnacji włosów!

Piszą na jej temat Polki. Odżywka jest dostępna w Hebe i kosztuje ok. 70 zł.