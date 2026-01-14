Jeden kosmetyk, wiele korzyści? Tak działa japońska odżywka keratynowa Nadeshiko, która wygładza, nabłyszcza i chroni pasma przed wysoką temperaturą. „Nie poznaję swoich włosów po wysuszeniu.” – piszą na jej temat internautki. W czym tkwi jej sekret?

Japonki słyną nie tylko z zadbanej, młodo wyglądającej cery, ale też mocnych i lśniących włosów. Nic dziwnego, że japońskie kosmetyki zyskują coraz większą popularność na całym świecie. Na liście najchętniej wybieranych znalazła się nawilżająca keratyna od marki Nadeshiko. Ten multifunkcyjny kosmetyk nie tylko wygładza kosmyki, ale też zapewnia termoochronę.

Japońska keratyna do włosów Nadeshiko – jak działa?

Keratyna Nadeshiko to kosmetyk, który łączy w sobie to, co najlepsze z natury z wysoko zaawansowanymi substancjami czynnymi. Jego bazą jest keratyna roślinna, która odbudowuje mikroubytki w strukturze włosów. W składzie ma też pozyskiwany z kamelii japońskiej olej tsubaki, który pozwala uzyskać efekt lśniącej tafli na włosach. Recepturę dodatkowo wzbogacono o 5 sfermentowanych olejów roślinnych i proteiny ryżu, które wzmacniają pasma i przywracają im zdrowy blask.

Na tym nie koniec. Preparat nie tylko dogłębnie odżywia włosy, wygładza je i nabłyszcza, ale też zapewnia ochronę przed wpływem wysokiej temperatury. Dobrze zabezpiecza pasma przed stylizacją z użyciem lokówki, prostownicy czy suszarki.

Keratyna do włosów

Opinie o keratynie do włosów Nadeshiko

Świetnie wygładza włosy, są po wysuszeniu lejące się i delikatne w dotyku. Zdecydowanie ułatwia rozczesywanie oraz stylizację włosów. Moje włosy po jej użyciu są gładsze, lśniące i łatwiejsze do ułożenia.

Piszą na temat nawilżającej keratyny internautki. Polki polubiły ten produkt nie tylko za właściwości odżywcze, ale też fakt, że można go stosować jako krem do stylizacji. Ma gęstą konsystencję maski, ale dobrze się rozprowadza i pięknie pachnie. W regularnej cenie kosztuje 39zł, ale można kupić go taniej w promocji.