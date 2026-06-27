Kosztuje niespełna 13 zł, a odbudowuje zniszczone kosmyki i przywraca im zdrowy wygląd. Jajeczna odżywka z olejem ze słodkich migdałów to ratunek dla przesuszonych pasm po koloryzacji czy zabiegach stylizacyjnych. Wygładza, ułatwia rozczesywanie i nawilża końcówki.

Jajko to jeden z najstarszych składników wykorzystywanych w pielęgnacji włosów. Nasze babcie sięgały po niego zanim w drogeriach pojawiły się gotowe odżywki bazujące na białkach i żółtkach. Nie bez przyczyny. To prawdziwe bogactwo protein, szansa na odbudowę uszkodzonych włókien włosowych i przywrócenie życia zniszczonym kosmykom. Teraz nie musisz sporządzać domowej maseczki, by zapewnić swoim włosom taką regeneracyjną kurację. Wystarczy sięgnąć po tę polską odżywkę jajeczną, która w składzie ma nie tylko hydrolizowane białko, ale też oleje roślinne i witaminy.

Jajeczna odżywka do włosów Barwa Naturalna – jak działa?

Odżywka jajeczna polskiej marki Barwa Naturalna to kosmetyk do włosów suchych, zniszczonych i osłabionych koloryzacją. Nie tylko wspiera regenerację uszkodzonych pasm, ale też kondycjonuje przesuszone końcówki i przywraca kosmykom blask. W składzie znajdziemy olej ze słodkich migdałów, który zmiękcza włosy i nadaje im aksamitną gładkość, oraz hydrolizowane białko jaja, które odbudowuje strukturę pasm. Na tym nie koniec. Receptura odżywki inspirowana domowym zabiegiem pielęgnacyjnym zawiera biotynę, prowitaminę B5, witaminę E, kwas linolowy i bioflawonoidy. Dzięki temu działa na pozbawione życia kosmyki jak bomba witaminowa. Wzmacnia je, wygładza i poprawia ich kondycję.

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Opinie o odżywce jajecznej do włosów Barwa Naturalna – co sądzą o niej Polki?

Podobnie, jak inne odżywki do włosów tej marki, ta bazująca na białkach jaj zbiera wiele pozytywnych recenzji. Polki pokochały ją za działanie regenerujące, wygładzające oraz świetny skład.

Najlepsza maska do codziennej pielęgnacji włosów Mam długie blond włosy, po użyciu odżywki są ładnie nawilżone i super się rozczesują. Efekty są widoczne już po pierwszym użyciu. Świetnie regeneruje, ułatwia rozczesywanie i co najważniejsze, nie obciąża moich cienkich i bardzo delikatnych włosów.

To tylko niektóre z wielu opinii na temat produktu w serwisie internetowym drogerii Hebe. Jeśli szukasz kuracji, która wspomaga odbudowę zniszczonych włosów, ten kosmetyk może okazać się doskonałym wyborem.