Kiedy włosy są suche, matowe i pozbawione życia, w pielęgnacji nie ma miejsca na półśrodki. Aby przywrócić im zdrowy wygląd, warto sięgnąć po kosmetyki, które realnie działają, tak jak ta regenerująca maska z keratyną, której składniki odbudowują strukturę kosmyków i sprawiają, że pasma znów stają się lśniące i elastyczne.

Ta maska to prawdziwa bomba witamin i składników odżywczych dla włosów suchych i zniszczonych. Powstała z myślą o kosmykach uszkodzonych i osłabionych po chemicznych zabiegach fryzjerskich i ma w sobie wszystko, co niezbędne, by przywrócić im zdrowy połysk, moc i sprężystość.

Jak działa maska do włosów Prosalon Keratin?

Intensywnie odbudowująca maska do włosów Prosalon Keratin to ratunek dla bardzo suchych i zniszczonych kosmyków. W składzie ma przede wszystkim płynną keratynę, czyli białko, które uzupełnia mikroubytki w strukturze pasm, wygładza je i wzmacnia na całej długości. Na tym nie koniec. Na liście komponentów znajdziemy też witaminy A, E i B5 oraz olej z róży, który dodatkowo chroni włosy przed negatywnym wpływem środowiska. Efekt? Już po kilku zastosowaniach pasma stają się widocznie mocniejsze, zdrowsze, bardziej elastyczne i stopniowo odzyskują połysk. Maskę poleca też popularny fryzjer gwiazd Bartek Janusz. Można stosować ją jak intensywną kurację odbudowującą, ale też odżywkę do nałożenia przed myciem włosów – dla jeszcze bardziej widocznych rezultatów.

Opinie o masce do włosów Prosalon Keratin – jak oceniają ją Polki?

Świetna maska nie obciąża, włosy po spłukaniu są jedwabiste Wspaniała maska, doskonale się rozprowadza włosy piękne i lśniące super się rozczesują. Doskonały produkt do pielęgnacji suchych włosów po farbowaniu, nawilża i ułatwia rozczesywanie.

Piszą na temat kosmetyku Polki. Maska zebrała imponującą ilość pozytywnych recenzji. W serwisie internetowym drogerii Hebe oceniono ją na 4,8/5 przy blisko 500 głosach. Do zakupu zachęca też bardzo atrakcyjna cena. Za 1000 ml zapłacimy jedynie 39 zł.