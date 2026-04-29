Włosy rozjaśniane wymagają troskliwej pielęgnacji, która skutecznie nawilży je i sprawi, że będą wyglądać zdrowo. Właśnie tak działa intensywna maska Kerastase z szarotką alpejską, która nie tylko przywraca kosmykom elastyczność i blask, ale też chroni je przed uszkodzeniami. Polki ją pokochały.

Ma kremową, mleczną formułę i może służyć jako odżywka i maska. Intensywna pielęgnacja Kérastase Blond Absolu Cicaflash to ratunek dla włosów rozjaśnianych i z balejażem. Dzięki starannie dobranym składnikom działa na wielu poziomach: wzmacnia, odżywia i chroni kosmyki.

Intensywna pielęgnacja do włosów rozjaśnianych Kérastase Blond Absolu Cicaflash – jak działa?

Kérastase Blond Absolu Cicaflash to kosmetyk wielozadaniowy. Wnika głęboko w strukturę włosów, odbudowuje ją i wzmacnia szczególnie uwrażliwione pasma. Zmiękcza, wygładza i ułatwia rozczesywanie, a dodatkowo sprawia, że delikatne kosmyki są bardziej odporne na codzienne uszkodzenia. Włosy stają się mniej łamliwe i bardziej elastyczne, a kolor trwalszy i pełen blasku. Kuracja bazuje na kilku cennych składnikach aktywnych, to między innymi:

kwas hialuronowy, który nawilża pasma i długotrwale chroni je przed przesuszeniem,

szarotka alpejska, która zmiękcza kosmyki i nadaje im zdrowy wygląd,

tokoferol, czyli witamina E, która ma właściwości antyoksydacyjne.

Ponadto odżywka zawiera fioletowy pigment, który neutralizuje niepożądane, żółtawe tony i pozwala dłużej cieszyć się szlachetnym, pięknie wyglądającym blondem. Kosmetyku możemy używać na dwa sposoby – jak klasyczną, kilkuminutową odżywkę na co dzień i jak intensywnie regenerującą maskę.

1 Kérastase Blond Absolu Cicaflash Kup teraz

Opinie o kuracji Kérastase Blond Absolu Cicaflash – co sądzą Polki?

Głęboka pielęgnacja do włosów rozjaśnianych od Kérastase to jeden z ulubionych kosmetyków do blondu wielu Polek. Dowodzą tego opinie internautek.

Doskonale nawilża włosy, ułatwia ich rozczesywanie, a jednocześnie przy włosach przetłuszczających się nie obciąża ich. Absolutny must-have dla blondynek Idealny do włosów wrażliwych i blond, pięknie neutralizuje żółte tony.

To tylko niektóre z wielu głosów na temat odżywki. Jeśli szukasz kosmetyku, który pozwoli Ci kompleksowo zadbać o Twój blond, ten jest zdecydowanie warty uwagi.