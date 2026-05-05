Marzy Ci się lekka, kobieca i łatwa do ułożenia fryzura na wiosnę 2026? Cup Cut może trafić w Twój gust. To nonszalanckie cięcie optycznie modeluje rysy i sprawia, że włosy zyskują maksymalną objętość.

Choć z mody nie wychodzą precyzyjne, proste fryzury, wiosna 2026 przynosi powrót cięć, które premiują objętość, teksturę i naturalny ruch. Włosy mają być lekkie, sprężyste i gęste, a taki efekt można uzyskać wyłącznie odpowiednim strzyżeniem. Jednym z najbardziej pożądanych w tym sezonie będzie Cup Cut. Na czym polega i komu pasuje?

Cup Cut – co to za fryzura i dlaczego zyskuje na popularności?

Cup Cut to lekkie, warstwowe cięcie, które wyróżnia charakterystyczny kształt. To właśnie do niego odnosi się nazwa fryzury, która mówi o formie przypominającej odwróconą filiżankę do kawy (ang. cup – filiżanka). Co to oznacza w praktyce? Włosy mają okalać twarz, a końcówki wywijać się do wewnątrz. Pierwsze warstwy kończą się przy linii żuchwy, a kolejne – niżej. Takie cięcie tworzy wrażenie zwiększonej objętości i działa niczym lekkie konturowanie twarzy.

Rosnąca popularność tej fryzury nie jest dziełem przypadku. Cup Cut wpisuje się w obowiązujące trendy, w których królują naturalność, gęstość, warstwowanie, lekkość i tekstury. Eksperci przekonują, że cięcie na filiżankę to wariacja na temat modnego w latach 2000. strzyżenia Rachel Green z 7. sezonu “Przyjaciół”. Dziś wraca w nowoczesnym wymiarze.

Komu pasuje Cup Cut? Fryzura na filiżankę jest niezwykle twarzowa

Cup Cut to cięcie idealne dla osób, które marzą o fryzurze, która wygląda efektownie bez wysiłku. Dzięki zróżnicowaniu długości włosów da się ją dopasować do każdego kształtu twarzy. Jest świetną alternatywą dla klasycznego boba, ponieważ ma lżejszą, bardziej subtelną formę. Może okazać się również dobrym wyborem dla cienkich pasm, ponieważ optycznie dodaje im objętości i łatwo ułożyć ją w taki sposób, by kosmyki były uniesione u nasady.

Jak uzyskać efekt Cup Cut? O to poproś fryzjera

Najważniejsze w tej fryzurze są miękkie, delikatne warstwy, które okalają twarz. To właśnie “obramowanie twarzy” jest w tym przypadku kluczem. Włosy z przodu powinny mieć subtelnie zaokrąglony kształt, a całość ma wyróżniać się miękkością i płynnością. Nie ma tu mowy o ostrych, precyzyjnych liniach. Całość ma opierać się na wrażeniu naturalnego ruchu. Ostateczna długość fryzury zależy od naszych preferencji. Cup Cut może być krótkim cięciem przypominającym loba, ale wrażenie robią też obcięte w ten sposób włosy za ramiona czy do połowy pleców.

Jak stylizować Cup Cut? Włosy pełne objętości na wyciągnięcie ręki

Stylizacja tej fryzury najczęściej polega na odpowiednim suszeniu włosów. Najprościej użyć do tego suszarki z okrągłą szczotką, z pomocą której wygładzimy pasma i wywiniemy końce do wewnątrz. Tyle wystarczy, by podkreślić kształt cięcia. Jeśli marzy Ci się maksymalna objętość, konieczne będzie dodatkowo nawinięcie włosów na duże wałki, które pomogą stworzyć efekt extra volume. Dobra wiadomość: tak obcięte włosy dobrze wyglądają też przy minimalnej stylizacji, np. po całym dniu noszenia ich związanych w luźnego koka. Pozwala to podkreślić ich naturalną teksturę, która doskonale współgra z tym rodzajem cięcia.