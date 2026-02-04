Ta fryzura wraca do mody jak bumerang. W zależności od tego, jak ją stylizujesz, może wyglądać lekko i dziewczęco albo charakternie i z pazurem. Komu pasuje soft pixie i dlaczego od lat bije rekordy popularności wśród gwiazd? Odpowiadamy.

Nie tylko francuski bob i włosy do ramion. Jednym z wiodących trendów na wiosnę 2026 są krótkie fryzury, które można nosić na wiele sposobów. Przykład? Soft pixie – cięcie uwielbiane przez takie ikony elegancji, jak Audrey Hepburn czy księżna Diana. Dziś wraca do łask w wielkim stylu.

Soft pixie – co to za fryzura?

Soft pixie to krótka fryzura z przedziałkiem na boku, która wyróżnia się miękkością i widoczną teksturą. Z tyłu włosy sięgają linii karku, z przodu – subtelnie okalają twarz. Często pojawia się też mikro-grzywka. Charakterystyczne, warstwowe cięcie od wielu lat jest wybierane przez gwiazdy i ikony stylu. W tym sezonie znów będzie jednym z najciekawszych trendów w salonach fryzjerskich.

Kto pokocha soft pixie?

Soft pixie to idealny wybór dla osób, które szukają złotego środka pomiędzy klasycznym bobem a maksymalnie krótką fryzurą. Dzięki delikatnym warstwom uczesanie jest niezwykle kobiece, lekkie i można je nosić na wiele różnych sposobów. Pasuje do każdego kształtu twarzy. Potrafi pięknie podkreślić rysy i dodaje charakteru. Może okazać się również wspaniałym rozwiązaniem dla osób zabieganych, ponieważ nie wymaga długich zabiegów stylizacyjnych, by prezentować się naprawdę efektownie.

Jak uzyskać efekt soft pixie na włosach?

Eksperci przekonują, że kluczowe znaczenie ma dopasowanie fryzury do kształtu twarzy – przy okrągłej warto zachować dłuższe pasma po bokach, przy owalnej – postawić na krótką grzywkę w stylu Twiggy i dodać objętości po bokach. Aby włosy dobrze układały się na co dzień, zaleca się strzyżenie ich na sucho, z tzw. wolnej ręki. Ważne są miękkie linie, subtelne warstwy i zachowanie charakterystycznej długości z tyłu – tuż nad karkiem.

Jak stylizować soft pixie?

Jedną z największych zalet tej fryzury jest łatwość stylizowania jej. Najczęściej wystarczy odrobina kremu, który podkreśla teksturę włosów i ujarzmia niesforne kosmyki. Poza tym w zależności od nastroju to uczesanie możesz nosić w grzecznej, eleganckiej odsłonie, albo w bardziej nonszalanckim, buntowniczym wydaniu.