Najmodniejsza fryzura z grzywką na wiosnę i lato 2026 jest inspirowana swobodną, francuską elegancją. Short french fringe jest esencją paryskiego stylu – wygląda szykownie od niechcenia. Komu pasuje to cięcie i dlaczego warto skusić się na nie w tym sezonie? Odpowiadamy.

Krótkie grzywki mają swój moment w modzie. Od co najmniej roku decyduje się na nie coraz więcej gwiazd, z Pamelą Anderson i Miley Cyrus na czele. Micro- i baby-bangs widziane były też na pokazach największych domów mody, takich jak Balmain czy Louis Vuitton. Nie jest jednak tajemnicą, że to, co widzimy na wybiegach i czerwonych dywanach, nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w codziennym życiu. To dlatego coraz większą popularność zyskuje inna fryzura – krótka francuska grzywka, która ma w sobie wszystko, czego oczekujemy od dobrego cięcia: lekkość, naturalną teksturę i łatwość stylizacji.

Krótka francuska grzywka – jak wygląda to modne cięcie?

Short french fringe to lekka, naturalnie wyglądają grzywka, która kończy się powyżej linii brwi. Wyróżnia ją nieregularne cięcie, dzięki któremu wygląda nonszalancko i nowocześnie. Nie ma tu mowy o prostej linii jak od linijki ani ciężkości. Zamiast tego włosy przypominają delikatne piórka i dobrze układają się w ruchu.

Komu pasuje krótka francuska grzywka?

Ta fryzura potrafi podkreślić naturalną teksturę kosmyków, dlatego najlepiej sprawdzi się u osób, które mają włosy proste lub delikatnie falowane. Przy takim rodzaju pasm uczesanie będzie dobrze się układać, a jego charakterystyczna forma stanie się wyrazista i efektowna, nawet bez skomplikowanych zabiegów stylizacyjnych.

Marzy Ci się krótka francuska grzywka? O to poproś fryzjera

Jak w przypadku każdej fryzury, kluczem jest odpowiednie cięcie. Krótka francuska grzywka powinna być stosunkowo cienka, miękka, delikatnie wycieniowana i o nieregularnej długości. Ma kończyć się trochę nad brwiami albo w połowie czoła. Dobrym pomysłem będzie też pokazanie zdjęć referencyjnych.

Jak stylizować krótką francuską grzywkę?

Jeśli chodzi o stylizację krótkiej francuskiej grzywki, mniej znaczy więcej. Na co dzień w zupełności wystarczy wysuszyć ją na boki, a następnie przeczesać palcami. Efekt ma być przede wszystkim naturalny i lekko nonszalancki.