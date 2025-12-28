Cienkie włosy odznaczają się mniejszą ilością keratyny, co bezpośrednio przekłada się na ich grubość. Zazwyczaj jest to jedna z cech dziedzicznych. Pasma przylegają do skóry głowy, są też bardziej podatne na uszkodzenia, często brakuje im elastyczności przez co są łamliwe i pozbawione objętości. Najważniejszym sposobem na to, aby poprawić ich wygląd jest stosowanie lekkich kosmetyków, które odbiją pasma od nasady i dodadzą im lekkości.

Jakie są przyczyny cienkich włosów?

Oprócz uwarunkowań genetycznych, do najczęstszych przyczyn cienkich włosów zalicza się:

Nieodpowiednią pielęgnację i stosowanie obciążających kosmetyków

Brak ochrony przed działaniem wysokich temperatur podczas stylizacji włosów

Wpływ czynników zewnętrznych: mróz, śnieg, wiatr, wysoka wilgotność powietrza

Nieodpowiednia dieta uboga w witaminy i minerały

Pielęgnacja cienkich włosów

Aby włosy nabrały objętości, stały się mocniejsze i rosły zdrowsze warto zadbać o stan skóry głowy. Do rutynowych zabiegów pielęgnacyjnych warto dodać regularne stosowanie peelingu. Delikatniejszą wersją okaże się być peeling enzymatyczny. Zawarte w nim kwasy AHA oraz owocowe ekstrakty rozpuszczą martwy naskórek i odblokują ujście mieszków włosowych. Tonik do skóry głowy to również kosmetyk, po który warto sięgnąć. Zaaplikowany na skórę głowy nawilży ją i ukoi, a w połączeniu z delikatnym masażem pobudzi krążenie i wzmocni cebulki włosów do szybszego wzrostu.

Podczas wyboru szamponu do włosów cienkich najlepiej unikać produktów, które w swoim składzie zawierają silne detergenty i alkohol. Postaw na lekką konsystencję, która nawilży włosy i doda im objętości. Aby ograniczyć puszenie się pasm wybierz kosmetyk, który poprawi elastyczność włosów i otuli je ochronną warstwą, bez ich nadmiernego obciążenia.

Kosmetyki do cienkich włosów: co stosować a czego unikać

Włosy o delikatnej strukturze potrzebują nawilżająco-odżywczych formuł kosmetyków, które jednocześnie nie będą sprawiać, że pasma staną się przetłuszczone i wiotkie. W przypadku odżywki, maski i olejków ważna jest również technika aplikacji. Unikaj nakładania tego rodzaju kosmetyków na całe włosy i skup się wyłącznie na końcówkach. Jeśli nałożysz produkt u nasady może to potencjalnie obciążyć włosy, jeśli nie zostaną one odpowiednio spłukane.

Podczas wyboru olejku do włosów weź pod uwagę to jak szybko wchłania się w łodygę włosa i przywraca równowagę poziomu nawilżenia. Formuły, które osiadają na wierzchniej warstwie pasm mogą zanadto je obciążyć. W przypadku cienkich i zniszczonych pasm sprawdzi się olejek lniany, olejke z orzechów makadamia lub dobrze znana oliwa z oliwek.

Cieńsze włosy są bardziej podatne na uszkodzenia spowodowane przez stosowanie narzędzi termicznych, takich jak suszarki i lokówki. Dobrze wiemy, że zupełne zaprzestanie stylizacji na gorąco jest niebywale trudne, dlatego nie musisz całkowicie jej unikać. Zawsze pamiętaj, aby użyć środka chroniącego przed wysoką temperaturą. Spróbuj także użyć maski naprawczej, aby zregenerować pasma i naprawić potencjalne uszkodzenia.

1 Wzmacniające serum termoochronne przeciw łamaniu się włosów z olejkiem jojoba Yves Rocher

2 Maska trychologiczna do skóry głowy i włosów Yasumi

3 Nawilżająca maska do włosów Nu Skin

4 Mgiełka odbijająca włosy od nasady OnlyBio

5 Peeling trychologiczny do skóry głowy i włosów Yasumi

6 Wielozadaniowy lekki roślinny balsam do włosów z olejem z awokado Yves Rocher

7 Multiwitaminowy olejek na końcówki włosów Sielanka

8 Szampon wygładzający Nu Skin

9 Wcierka na szybszy porost włosów Kaminomoto