Przetłuszczająca się skóra głowy to irytujący, ale częsty problem. Na szczęście w większości przypadków można sobie z nim dość łatwo poradzić za pomocą odpowiedniej pielęgnacji. Co możesz zrobić? O czym pamiętać na co dzień? Podpowiadamy!

Przetłuszczająca się skóra głowy – źródło problemu

Tak naprawdę trudno wskazać jedno źródło tego problemu. Najogólniej taki stan skóry głowy wynika z nadmiernej aktywności gruczołów łojowych, które produkują zbyt dużą ilość sebum. Na jego nasilenie wpływają czynniki hormonalne, genetyczne, stres oraz nieprawidłowa pielęgnacja, zwłaszcza stosowanie silnie oczyszczających kosmetyków.

Czasami przetłuszczanie wywołuje także przesuszenie lub podrażnienie skóry – wówczas organizm uruchamia mechanizm obronny w postaci produkcji sebum. Problem mogą dodatkowo pogłębiać niewłaściwa dieta oraz zaburzenia dermatologiczne, takie jak łojotokowe zapalenie skóry. Podstawa to zatem eliminacja przyczyny stojącej za przetłuszczaniem. Poza tym masz do dyspozycji szereg środków, które pomogą Ci ustabilizować stan skóry.

Wcierki do skóry głowy

Wcierki to najczęściej lekkie produkty przeznaczone do aplikacji na czystą skórę głowy. Tego typu produkty oddziałują bezpośrednio na skórę i mieszki włosowe, czyli tam, gdzie powstaje problem. Zawierają one składniki aktywne poprawiające mikrokrążenie, co sprzyja porost włosów. Z kolei ekstrakty roślinne, witaminy i substancje łagodzące pomagają regulować pracę gruczołów łojowych. Regularnie stosowana wcierka do włosów Onlybio może wesprzeć równowagę skóry, ograniczyć podrażnienia i wzmocnić barierę ochronną, co przekłada się na zdrowszą skórę głowy i dłużej świeże włosy.

Mycie i codzienne nawyki

Przede wszystkim dostosuj mycie skóry do jej potrzeb. Zarówno pod kątem doboru kosmetyków, jak i metody mycia. Wybierz więc szampon normalizujący, który uspokoi skórę głowy, a przy tym dokładnie ją oczyści, tym samym przedłużając świeżość włosów. Jeśli jednak podejrzewasz, że Twój problem to wynik nadmiernego przesuszenia, spróbuj mycia łagodniejszym szamponem. Warto myć głowę dwa razy, aby dokładnie ją oczyścić. Przy czym unikaj gorącej wody, która pobudza gruczoły łojowe – letnia w zupełności wystarczy. Nie dotykaj też zbyt często kosmyków, które pobudza skórę do jeszcze większego przetłuszczania.

Peeling skóry głowy oraz maseczki z glinki

Łagodny peeling skóry głowy, najlepiej kwasowy, doskonale usuwa nadmiar sebum oraz martwy naskórek. Stosuj go 1-2 w tygodniu. Z przetłuszczaniem dobrze radzą sobie również maseczki z glinki, która absorbuje sebum. Wybierz zieloną lub białą odmianę, wymieszaj ją z wodą lub hydrolatem, po czym nałóż tylko na skórę głowy na 10-15 minut.

Dieta i zdrowe nawyki

Nie tylko pielęgnacja ma znaczenie. Zwróć również uwagę na dietę, a w szczególności obecność cukru i fast foodów w jadłospisie. Ogranicz je do minimum lub postaraj się całkowicie je wykluczyć. Pij także dużo wody oraz zadbaj o odpowiednią podaż cynku, witaminy B oraz kwasów omega-3. Niech w Twoich posiłkach zagoszczą przede wszystkim warzywa, owoce, orzechy i pełne ziarna.

