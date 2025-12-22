Nie wiesz, jak uczesać się na Sylwestra? A może szukasz pomysłu na fryzurę idealną na karnawał? Sprawdź prosty trik, dzięki któremu wyczarujesz stylowe i efektowne uczesanie w klimacie glamour. Potrzebujesz zaledwie 5 minut.

Niezależnie od tego, czy wybierasz się na bal czy domówkę, czy zakładasz brokatową sukienkę, czy czarny, klasyczny garnitur, modna fryzura na Sylwestra to kropka nad i w Twojej stylizacji. Szukasz na nią pomysłu? Zainspiruj się jednym z najgorętszych trendów z Pinteresta. Wet look z brokatem to proste i efektowne uczesanie, które wygląda jak z wybiegów, a wykonanie go nie zajmie Ci więcej niż kilka minut.

Prosta fryzura na Sylwestra i karnawał: wet look z brokatem

Wet look, czyli efekt mokrych włosów to fryzura, która od kilku sezonów nie wychodzi z mody. Króluje na wybiegach największych marek i czerwonych dywanach. Nic dziwnego. Wygląda niezwykle efektownie, nowocześnie i z klasą, idealnie nadaje się na wiele okazji, a przy tym jest naprawdę prosta do zrobienia. W Sylwestra i karnawał stawiamy na jej nową, odświeżoną wersję – z brokatem, którego w tym wyjątkowym okresie roku nigdy za wiele. Sprawdź, jak wyczarować uczesanie niczym z okładki ulubionego, modowego magazynu.

Jak zrobić prostą fryzurę z brokatem na Sylwestra lub karnawał?

Ten trik możesz wykorzystać zarówno na rozpuszczonych, jak i upiętych włosach. Wszystko zależy od efektu, jaki chcesz uzyskać. Będziesz potrzebować jedynie żelu do włosów, sypkiego brokatu w wybranym kolorze oraz pędzelka. Na początku wymieszaj odpowiednią ilość żelu z brokatem tak, by powstała mieniąca się pasta do włosów z drobinkami, którą następnie przy pomocy pędzla nałożysz na włosy.

Jak to zrobić? Jeśli chcesz postawić na klasyczny wet look, użyj szerokiego, płaskiego pędzla. Nałóż na niego sporą ilość brokatowego żelu, a następnie zaczesz włosy od przodu do tyłu, tworząc artystyczne, nieregularne fale. Trwałość żelu sprawi, że fryzura przetrwa długie godziny, a przy tym będzie pięknie mienić się w świetle.

Brokatowy żel możesz nałożyć też małym pędzelkiem tuż przy przedziałku albo aplikować niewielką jego ilość wokół kucyka. Fryzura stworzona w ten sposób na pewno zrobi wrażenie i będzie wyglądać jak efekt wielogodzinnych starań przed lustrem. Tymczasem zrobisz ją bez wysiłku, nawet na chwilę przed wyjściem!