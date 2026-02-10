Ta fryzura łączy w sobie maksymalną objętość, gładką teksturę i królewską elegancję. Princess blowout to fale inspirowane metamorfozą Mii Thermopolis w kultowym filmie „Pamiętniki księżniczki”. Jak je zrobić? Odpowiadamy.

Wiosną 2026 żegnamy się z przypadkowym nieładem na głowie i wracamy do fryzury, która wygląda jak z bajki – dosłownie. Jednym z wiodących trendów sezonu będzie uczesanie inspirowane przemianą filmowej księżniczki, w którą wcieliła się Anne Hathaway. Hasło princess blowout już bije rekordy popularności na TikToku – i trudno się dziwić. To uczesanie idealnie wpisuje się w estetykę quiet luxury. Łączy nostalgię początku lat 2000. z ponadczasową elegancją.

Princess blowout – co to za fryzura?

Princess blowout to miękkie, gładkie fale, które pięknie układają się w ruchu. Charakterystyczna dla tej fryzury jest spektakularna objętość i blask. Włosy są uniesione u nasady, a jednocześnie gładkie i lśniące. Uczesanie daje efekt jak po metamorfozie w luksusowym salonie, dokładnie tak jak w scenie przemiany w księżniczkę z kultowej komedii z 2001 roku.

Fryzura princess blowout – dla kogo będzie idealna?

Miękkie fale w stylu filmowej Mii Thermopolis przypadną do gustu osobom ceniącym eleganckie, a jednocześnie naturalnie wyglądające fryzury. To doskonałe rozwiązanie dla włosów średniej długości i długich, szczególnie cienkich i pozbawionych objętości. Uzyskanie takiego efektu wymaga jednak specyficznego cięcia. Pasma powinny być delikatnie warstwowo wycieniowane na całej długości. Dzięki temu stają się lżejsze i uniesione u nasady.

Jak uzyskać efekt princess blowout?

Najlepszym dowodem na rosnącą popularność trendu jest liczba tutoriali na TikToku. Wystarczy wpisać hasło „princess blowout”, by obejrzeć nagrania, na których widać proces powstawania tej fryzury krok po kroku. Niewiele jednak mówi się o tym, że podstawą do uzyskania wymarzonej objętości jest odpowiednia pielęgnacja. Najlepiej sięgnąć po szampon i odżywkę, które nie obciążają pasm, oraz spray unoszący kosmyki u nasady. Przed stylizacją warto też nałożyć na włosy kosmetyk chroniący je przed wysoką temperaturą.

Efekt princess blowout możemy uzyskać przy pomocy suszarki/suszarkolokówki, dużej okrągłej szczotki i wałków na rzep. Na początku dzielimy pasma na sekcje, a następnie wydzielamy pasma, które suszymy przy pomocy szczotki. Każde z nich następnie nawijamy na wałek aż do wystygnięcia, by utrwalić skręt. Na koniec zdejmujemy wałki, przeczesujemy kosmyki palcami i spryskujemy lekkim lakierem lub lotionem. Alternatywą jest użycie lokówki z końcówką o dużej średnicy. Coraz więcej osób stawia też na loki na skarpetki czy specjalne materiałowe wałki, dzięki którym nie narażamy pasm na działanie ciepła.

Książęce fale to fryzura, która dodaje uroku i klasy. Idealnie nadaje się zarówno do noszenia na co dzień, jak i na specjalne okazje. Choć nie jest to uczesanie dla zabieganych, efekt wynagradza chwile spędzone przed lustrem.