Lśniące, miękkie i pełne życia włosy to efekt, o którym marzy wiele osób. Niestety codzienna stylizacja, zmienne warunki atmosferyczne czy niedostateczne nawilżenie mogą sprawić, że pasma tracą swój naturalny blask. Na szczęście odpowiednio dobrana pielęgnacja może pomóc przywrócić im zdrowy wygląd i gładkość.

Piękne włosy zaczynają się od właściwego oczyszczania. Coraz więcej osób poszukuje kosmetyków, które nie tylko skutecznie myją, ale również pielęgnują włosy już na etapie mycia. Właśnie z myślą o takich potrzebach powstał Kérastase Gloss Absolu Bain Hydra-Glaze – szampon przeznaczony do włosów pozbawionych blasku, wymagających nawilżenia i wygładzenia.

Blask i nawilżenie w jednym kroku

Kérastase Gloss Absolu Bain Hydra-Glaze to formuła, która delikatnie oczyszcza włosy i skórę głowy, jednocześnie pomagając przywrócić pasmom zdrowy połysk. Szampon tworzy gęstą, kremową pianę, która otula włosy, pozostawiając je miękkie, sprężyste i przyjemne w dotyku.

Kosmetyk pomaga wygładzić puszące się włosy, wzmacnia osłonkę włosa i podkreśla jego naturalny blask. Dzięki temu fryzura wygląda bardziej świeżo, a włosy zyskują efekt tafli, który od kilku sezonów pozostaje jednym z najgorętszych trendów w pielęgnacji.

1 Kérastase Gloss Absolu Bain Hydra-Glaze Kup teraz

W formule znalazły się składniki aktywne cenione za swoje właściwości pielęgnacyjne. Kwas hialuronowy pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia, kwas glikolowy wspiera wygładzenie włosów, a olejek z dzikiej róży dodaje im miękkości i blasku. Co ważne, produkt jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów włosów i został opracowany bez składników pochodzenia zwierzęcego.

Jeśli twoje włosy są matowe, pozbawione lekkości lub mają tendencję do puszenia się, odpowiednio dobrany szampon może znacząco poprawić ich wygląd. Kérastase Gloss Absolu Bain Hydra-Glaze to propozycja dla osób, które chcą połączyć skuteczne oczyszczanie z pielęgnacją nastawioną na wygładzenie, nawilżenie i spektakularny połysk.