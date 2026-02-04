Jeszcze do niedawna zapach niszowych perfum był luksusem zarezerwowanym dla tych, którzy gotowi byli wydać kilkaset, a czasem ponad tysiąc złotych na flakon. Dziś posiadanie w swojej kolekcji niszowych kompozycji stało się znacznie bardziej dostępne. Wszystko za sprawą mgiełek do włosów, które są sprytną, lżejszą i zdecydowanie tańszą alternatywą dla klasycznych perfum.

To nie są już jedynie delikatne spraye o ledwie wyczuwalnym aromacie. Marki niszowe potraktowały tę kategorię bardzo poważnie. Mgiełki intensywnie perfumują włosy, roztaczając wokół subtelny, elegancki zapach przy każdym ruchu głowy. Co więcej nierzadko kosztują często około połowę ceny klasycznego flakonu, a pozwalają pachnieć dokładnie tak samo luksusowo.

Jeśli marzysz o niszowym zapachu, który zostawia za Tobą intrygujący ślad, ale nie chcesz inwestować w pełnowymiarowe perfumy, te trzy propozycje są strzałem w dziesiątkę.

1 Diptyque Philosykos Kup teraz Philosykos to prawdziwa oda do drzewa figowego. W tej mgiełce do włosów czuć świeżość zielonych liści, mleczną słodycz i jasne, ciepłe drewno. Zapach jest lekki, ale jednocześnie niezwykle charakterystyczny i rozpoznawalny. Przywodzi na myśl spacer przez nasłoneczniony sad figowy gdzieś na greckim Pelionie- zanim dotrzesz do morza, musisz przejść przez gęstwinę drzew. To zapach natury, lata i ciepłej skóry muśniętej słońcem. Niezwykle elegancki, świeży i niszowy w najlepszym wydaniu.

2 Byredo La Tulipe Kup teraz Tulipan to kwiat, który teoretycznie nie ma zapachu. Byredo udowadnia, że można stworzyć jego najbardziej sugestywną interpretację. La Tulipe otwiera soczysty rabarbar, po chwili pojawia się lekka frezja i cyklamen, a całość osiada na zielonej, lekko drzewnej bazie wetiweru. Efekt? Zapach wiosennego pola kwiatów, świeżego wiatru i soczystej zieleni. Bardzo czysty, nowoczesny, przestrzenny. To jedna z tych kompozycji, które pachną „drogo”, świeżo i niebanalnie.