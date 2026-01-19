Nowy rok przynosi nowe trendy w koloryzacji włosów. Jakie odcienie będą modne w najbliższych miesiącach? Od delikatnych brązów ze złotymi refleksami aż po odważne tony cherry mocha – wybrałyśmy najmodniejsze kolory włosów dla brunetek, które warto wziąć pod uwagę w tym sezonie.

Modne kolory włosów brąz na 2026 rok: suede brunette

Suede brunette to jedna z najbardziej eleganckich koloryzacji nadchodzących miesięcy. To ciepły, kremowy brąz rozświetlony jaśniejszymi pasemkami, które wyglądają jak muśnięte słońcem. Efekt ma przypominać zamsz i nawiązuje do mody lat 70. Trendsetterki już oszalały na jego punkcie. Nic dziwnego. Pasuje do wielu typów urody, rozświetla cerę i dodaje elegancji. Będzie też dobrą alternatywą dla tradycyjnego rozjaśniania włosów.

Espresso brunette – modna koloryzacja na 2026 rok

Głęboki, intensywny odcień espresso brunette dominuje w trendach od wielu sezonów. W 2026 roku nie będzie inaczej. Ten ciepły, mocno nasycony kolor z jaśniejszymi refleksami to kwintesencja dyskretnego luksusu. Idealny wybór dla osób gustujących w ciemnych barwach i dla poszukujących pomysłu na diametralną metamorfozę. Być może właśnie ten kolor podkreśli Twoją urodę, jak żaden inny?

Bambi brunette – jasny brąz w koloryzacji na 2026 rok

Bambi brunette to szlachetny brąz, któremu wielowymiarowości i światła dodają jasne, karmelowe lub złociste pasemka. Koloryzacja inspirowana jednym z wiodących trendów tego sezonu to złoty środek pomiędzy brązem a blondem. Może okazać się strzałem w dziesiątkę dla osób z ciemnymi włosami, które marzą o rozjaśnieniu pasm na wiosnę.

Chocolate mocha brown – modna koloryzacja włosów brąz na 2026 rok

W trendach na 2026 rok nie mogło zabraknąć koloru mokki. Tym razem królować będzie chocolate mocha brown, czyli połączenie głębokiego, czekoladowego brązu z dużą ilością mikro-refleksów w jaśniejszych tonach, które pięknie podkreślają teksturę i dodają objętości.

Cherry mocha – o tej koloryzacji będzie głośno w 2026 roku

Nie tylko miękkie, stonowane brązy będą obecne w trendach na 2026 rok. Wśród najmodniejszych koloryzacji najbliższych miesięcy eksperci wymieniają też odcień cherry mocha – brąz z domieszką czerwieni lub miedzi. To barwa, która nie będzie pasować każdemu, ale dopasowana do urody i stylu może stać się Twoim znakiem rozpoznawczym.