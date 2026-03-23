Zima to czas szczególnie wymagający nie tylko dla skóry twarzy czy dłoni, ale również dla… włosów. To właśnie w okresie jesienno-zimowym wiele osób zauważa wzmożone wypadanie kosmyków, przerzedzenie fryzury, a także zmatowienie i uwrażliwienie włosów na uszkodzenia mechaniczne. Często towarzyszy temu przetłuszczanie się skóry głowy, świąd, a niekiedy także łupież. Tego typu zmiany są wynikiem nakładania się wielu czynników – zarówno środowiskowych, jak i związanych z codziennymi nawykami czy dietą. Dowiedz się, jakie są konkretne przyczyny zimowego wypadania włosów i sprawdź, jak skutecznie zadbać o skórę głowy oraz o same włosy w tym wyjątkowo wymagającym dla nich okresie.

Wypadanie włosów zimą, zwiększona łamliwość i kruszenie się włosów – jakie są przyczyny tego zjawiska?

Zimą wiele osób, a zwłaszcza kobiet, obserwuje u siebie nasilenie problemów dotyczących włosów i skóry głowy. Najczęściej pojawiające się kłopoty to wzmożone wypadanie włosów, przerzedzenie kosmyków, większa łamliwość i kruszenie się włosów, rozdwajanie końcówek oraz szybsze przetłuszczanie się skóry głowy. U części osób pojawia się także łupież lub nasila się świąd. Przyczyny tych zjawisk są złożone i wynikają z współistnienia wielu okoliczności. Wśród czynników sprzyjających pogorszeniu kondycji włosów zimą można wyróżnić:

przesuszenie skóry głowy na skutek gwałtownych zmian temperatur i wilgotności otaczającego powietrza. Paradoksalnie, mimo że pod czapką panuje ciepło i wilgoć, skóra głowy zimą często jest przesuszona. Ogrzewanie pomieszczeń, suche powietrze oraz zimny wiatr powodują zaburzenie bariery hydrolipidowej skó Efektem może być łuszczenie się naskórka i powstawanie łupieżu, a także uczucie ściągnięcia i swędzenia. Osłabiona skóra głowy gorzej odżywia cebulki włosów, co przekłada się na pogorszenie kondycji włosów na całej długości.

niedobory witamin i minerałów. Zimowa dieta bywa uboższa w świeże warzywa i owoce, a mniejsza ilość światła słonecznego sprzyja niedoborom witaminy D. Braki witamin z grupy B, żelaza, cynku czy selenu mogą negatywnie wpływać na cykl wzrostu włosa i kondycję skóry głowy. Niedobory składników odżywczych często objawiają się właśnie wzmożonym wypadaniem włosów, ich osłabieniem oraz wolniejszym wzrostem.

Sposoby na wypadanie włosów zimą – dbanie o skórę głowy i zabezpieczanie włosów na długości

W okresie zimowym włosy i skóra głowy wymagają szczególnej troski oraz świadomej pielęgnacji. Wprowadzenie kilku prostych zmian w codziennych nawykach może znacząco poprawić ich kondycję i ograniczyć sezonowe wypadanie włosów. Jak do tego podejść, by uzyskać najlepsze efekty? Oto kilka aspektów, na które warto zwrócić szczególną uwagę:

stosowanie wcierek i odpowiednich szamponów. Zimą szczególnie ważna jest pielęgnacja skóry głowy. Regularne stosowanie wcierek pobudzających porost włosów może poprawić mikrokrążenie i wzmocnić cebulki. Należy także sięgać po szampony dobrze oczyszczające skórę głowy, które pomagają usuwać nadmiar sebum, pot i resztki kosmetyków, nie powodując jednocześnie przesuszenia;

delikatne obchodzenie się z włosami. W okresie zimowym warto zwrócić szczególną uwagę na mechaniczne uszkodzenia włosów. Należy uważać na zamki błyskawiczne i paski toreb, a także wiązać włosy w taki sposób, aby nie ocierały się o kurtkę czy szalik. Unikanie ciasnych upięć, delikatne czesanie oraz stosowanie kosmetyków wygładzających może znacząco ograniczyć łamanie i kruszenie się włosów;

Jeśli mimo wprowadzenia powyższych zaleceń nie obserwuje się poprawy stanu włosów lub dochodzi do pogorszenia kondycji skóry głowy, warto skonsultować się z dermatologiem lub trychologiem. Specjalista pomoże ustalić przyczynę problemu i dobrać odpowiednie postępowanie, dostosowane do indywidualnych potrzeb danej osoby oraz do charakteru dolegliwości.

Materiał sponsorowany.