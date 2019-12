Święta zbliżają się wielkimi krokami! Prawdopodobnie wszystko jest już przygotowane – choinka ubrana, prezenty zapakowane, a ciasta upieczone. Nadszedł więc czas na to, by zająć się swoim wyglądem. Oprócz świątecznej stylizacji i makijażu, ważną sprawą jest też wybór fryzury. Zamiast stawiać na klasyczne upięcia i delikatne fale, instagramerki przygotowały coś naprawdę oryginalnego.

Miłośniczki piękności z Instagramu, mają bardzo ciekawą propozycję. Obok zielonego eyelinera, czerwonych paznokci i pięknie rozświetlonych kości policzkowych proponują intrygujące upięcie włosów w kształcie… świątecznego drzewka!

Włosy na choinkę to zabawne nawiązanie do zimowych świąt. Warunek jest tylko jeden – pasma muszą być wystarczająco długie, by można było je ułożyć w kształt przypominający stożek. Kiedy opanuje się tę sztukę, reszta jest już czystą zabawą. Można nałożyć na nie świąteczne bombki, złote łańcuchy i inne ozdoby. Możliwości są nieskończone!