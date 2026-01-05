Przyszedł nowy rok i masz ochotę na zmiany? W takim razie zwróć uwagę na ten prześliczny trend w koloryzacji włosów. Opalizujący blond to odcień blondu, który charakteryzuje się delikatnym, perłowym połyskiem. Nadaje włosom wielowymiarowy efekt i subtelne refleksy.

Opalizujący blond: nowy trend w koloryzacji włosów

Opalizujący blond składa się z chłodnych tonów z ciepłymi akcentami. Włosy po takiej koloryzacji będą wyglądały naturalnie i luksusowo. Efekt opalizujący uzyskuje się dzięki mieszaniu odcieni blondu z refleksami srebra, złota, a czasem nawet pastelowych tonów. Opalizujący blond będzie najlepszym wyborem dla kobiet z naturalnie jasnymi włosami. Zawsze podkreślamy, że jeśli zdecydujesz się na taką koloryzację musisz pamiętać, że po niej włosy wymagać będą wzmożonej pielęgnacji. Należy sięgać wtedy po produkty przeznaczone do włosów farbowanych.

Takie produkty są formułowane specjalnie po to, by chronić kolor i zapobiegać jego wypłukiwaniu. Warto wybierać kosmetyki bez siarczanów, które mogą przesuszać włosy i przyspieszać blaknięcie koloru.

Szukasz kosmetyków odpowiednich do pielęgnacji włosów po farbowaniu? Wypróbuj na przykład szamponu ze słodkimi migdałami. Zabezpiecza włosy przed utratą wilgoci a także kwasy tłuszczowe, witaminy z grupy B, witaminę A, D i E.

1 Szampon ze słodkich migdałów