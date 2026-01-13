Od przeszło dwóch miesięcy stosuję olej z czarnuszki. Rano na czczo i wieczorem przed snem wypijam jedną łyżeczkę tego drogocennego oleju. Jak działa na włosy, skórę i paznokcie oraz kto powinien go unikać? Przyjrzyjmy się tym podstawowym właściwościom.

Olej z czarnuszki

Olej z czarnuszki jest znany z korzystnego wpływu na włosy. Dlaczego tak się dzieje? Dzięki nienasyconym kwasom tłuszczowym w nim zawartym oraz witaminom A,E oraz B. Wymienione substancje wzmacniają cebulki włosów i wspierają ich prawidłowy wzrost. Regularne stosowanie tego oleju może poprawić ich kondycję i uchronić przez wzmożoną łamliwością. Olej z czarnuszki ma też właściwości przeciwzapalne i antybakteryjne, dlatego zadba również o skórę głowy. To, co zauważyłam po pierwszych tygodniach stosowania to poprawa pracy żołądka i jelit.

Olej z czarnuszki: kto powinien unikać?

Mimo wielu zalet są również osoby, które oleju z czarnuszki powinny unikać. Mowa tu oczywiście o osobach uczulonych na czarnuszkę oraz kobietach w ciąży. Osoby borykające się z alergią na czarnuszkę powinny wykonać próbę uczuleniową. Chodzi tu zarówno o użycie oleju na skórę głowy oraz przed jego spożyciem doustnym.