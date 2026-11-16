Od dawna masz ochotę przetestować kultowy Olaplex, ale ceny pełnowymiarowych butelek skutecznie studziły Twój zapał? Podczas Black Week w Super-Pharm pojawił się zestaw The Healthy Hair Discovery Set za 99,99 zł, a w nim szampon, odżywka, krem wygładzający, olejek i kuracja do skóry głowy.

Podpowiadamy, które produkty z tego pudełka najlepiej sprawdzą się przy włosach suchych, puszących się lub rozjaśnianych. Przy okazji sprawdzamy też, co jeszcze wpadło do listopadowych akcji drogerii z okazji Black Friday – w tym do Skin&Beauty Black November z markami premium.

Black Week i Skin&Beauty Black November w Super-Pharm. Olaplex za 99,99 zł wśród listopadowych okazji

Listopadowe promocje w Super-Pharm podzielono na kilka etapów związanych z Black Friday: trwający od 3 do 29 listopada 2026 roku Black Month, zaplanowany na dni od 6 do 20 listopada Skin&Beauty Black November oraz osobną ofertę Black Week, pełną przecenionych kosmetyków do pielęgnacji, makijażu i włosów.

Akcja Skin&Beauty Black November odbywa się w ramach konceptu Skin&Beauty by Super-Pharm, który skupia się na markach selektywnych i profesjonalnych. Wśród listopadowych obniżek na kosmetyki do włosów, twarzy, perfumy i makijaż znajdziemy między innymi kultowe kosmetyki od Kérastase, Redken, Matrix oraz Estée Lauder.

W ofercie Black Week pojawił się natomiast zestaw Olaplex The Healthy Hair Discovery Set za 99,99 zł (cena rekomendowana przez dostawcę to 169 zł).

Za niecałą stówkę można więc przetestować pięć różnych kosmetyków marki bez konieczności inwestowania w pełnowymiarowe, drogie butelki – miniatury w zupełności wystarczą, żeby poznać konsystencje i sprawdzić, jak poszczególne formuły zachowują się na włosach.

Co znajdziemy w zestawie Olaplex? Pięć kosmetyków do różnych etapów pielęgnacji

W pudełku The Healthy Hair Discovery Set umieszczono trzy produkty o pojemności 30 ml (szampon No.4 Bond Maintenance, odżywkę No.5 Bond Maintenance i krem wygładzający No.6 Bond Smoother), a całość uzupełniają olejek No.7 Bonding Oil (7,5 ml) oraz kuracja do skóry głowy No.0.5 Scalp Longevity Treatment (5 ml). Taki przekrój pozwala przetestować niemal pełny schemat pielęgnacji – od mycia i odżywiania, aż po stylizację – i na tej podstawie zdecydować, w które pełnowymiarowe opakowania warto później zainwestować.

Olaplex No.4 Bond Maintenance Shampoo – dla włosów, które potrzebują łagodnego oczyszczania

Rozjaśniane włosy często stają się szorstkie, plączą się i łatwo kruszą, dlatego nawet sam sposób ich mycia ma ogromny wpływ na późniejszy wygląd fryzury.

Szampon No.4 Bond Maintenance opracowano do regularnego stosowania tak, aby łagodnie oczyszczał pasma, nie przesuszając ich i pozostawiając je miękkimi w dotyku.

Co warto wiedzieć, przy osłabionych włosach warto skupić się na dokładnym umyciu samej skóry głowy, a długościom pozwolić oczyścić się spływającą pianą – mocne tarcie mokrych pasm sprzyja uszkodzeniom mechanicznym, zwłaszcza po zabiegach chemicznych. Szampon sprawdzi się u osób szukających łagodnego mycia na co dzień, choć ostateczny efekt zawsze zależy też od kondycji skóry głowy i pozostałych kosmetyków w łazience.

Olaplex No.5 Bond Maintenance Conditioner – odżywka polecana przez trycholożkę

Gdy po myciu trudno rozczesać włosy, kluczowa staje się odżywka, która zmniejszy tarcie między pasmami – i właśnie z myślą o wygładzeniu, zmiękczeniu oraz ułatwieniu rozczesywania stworzono Olaplex No.5 Bond Maintenance Conditioner.

Kosmetyk trafił zresztą do rankingu odżywek przygotowanego przez Paulinę Hanusz-Prętczyńską, magister trychologii i kosmetologii, która w artykule na blogu Super-Pharm z 25 kwietnia 2024 roku polecała go szczególnie osobom regularnie stylizującym i poddającym włosy zabiegom chemicznym.

„Ten produkt sprawdza się szczególnie w przypadku włosów poddawanych farbowaniu, stylizacji wysoką temperaturą i rozjaśnianiu.”

Takie pasma bywają bardziej porowate i szorstkie, przez co łatwiej zahaczają o siebie na szczotce, a dobra odżywka nadaje im poślizg i chroni przed łamaniem podczas rozplątywania.

Wiele z nas zwraca przy tym uwagę na równowagę PEH (proporcje protein, emolientów i humektantów), chociaż w praktyce i tak najlepiej obserwować, jak na całą formułę reagują włosy. Cienkim pasmom wystarczy niewielka ilość produktu nałożona od połowy długości, podczas gdy grubsze i mocno przesuszone polubią większą porcję – po spłukaniu fryzura powinna być miękka, sypka i łatwa do rozczesania, bez efektu obciążenia.

Olaplex No.6 Bond Smoother – sposób na puszące się włosy

Wystarczy jeden wilgotny dzień, aby starannie wygładzona fryzura zaczęła się puszyć, co doskonale znają posiadaczki włosów porowatych, reagujących na każdą zmianę pogody.

Krem bez spłukiwania Olaplex No.6 Bond Smoother dyscyplinuje pasma i zapobiega ich puszeniu – można wgnieść go w wilgotne włosy przed suszeniem albo nałożyć odrobinę na sucho, żeby w ciągu dnia przywrócić fryzurze porządek.

To świetna propozycja dla osób, które marzą o miękkich, gładkich włosach, ale nie chcą codziennie sięgać po prostownicę. Ponieważ kosmetyki bez spłukiwania łatwo przedawkować, przy cienkich włosach lepiej zacząć od minimalnej porcji, żeby nie stracić objętości, a przy grubszych i bardziej niesfornych stopniowo dokładać produkt, obserwując efekt po wysuszeniu.

Olaplex No.7 Bonding Oil – dla połysku i gładkich końcówek

Suche, odstające końcówki potrafią zepsuć wygląd nawet świeżo umytej fryzury, dlatego olejki to jeden z ulubionych kroków włosomaniaczek. Wygładzają one łuskę włosa, zmniejszają tarcie oraz dodają blasku.

Olaplex No.7 Bonding Oil łączy funkcję wygładzania i stylizacji z deklarowaną przez producenta termoochroną do 232°C, dzięki czemu śmiało można używać go przed suszarką czy lokówką.

Zazwyczaj wystarczą dwie lub trzy krople rozprowadzone na długościach i końcach, choć przy bardzo cienkich pasmach lepiej sięgnąć po jeszcze mniejszą ilość. Olejek można nakładać zarówno na mokro, jak i na sucho, gdy trzeba szybko wygładzić włosy przed wyjściem. Choć optycznie scala rozdwojone końcówki, działa wyłącznie na powierzchni: mocno zniszczone partie najlepiej po prostu podciąć, a po produkt sięgać profilaktycznie, by chronić zdrowe włosy przed otarciami.

Olaplex No.0.5 Scalp Longevity Treatment – pielęgnacja skóry głowy

W codziennej pielęgnacji często skupiamy się wyłącznie na długościach, analizując składy masek i testując odżywki, tymczasem o kondycji fryzury w dużej mierze decyduje zadbana skóra głowy.

Kuracja bez spłukiwania Olaplex No.0.5 Scalp Longevity Treatment ma za zadanie nawilżać skalp i przywracać mu komfort, a producent zaleca nakładać ją na wilgotną lub suchą skórę kilka razy w tygodniu.

Znajdująca się w zestawie miniatura o pojemności 5 ml pozwoli przede wszystkim poznać konsystencję preparatu, wygodę aplikacji i sprawdzić, jak reaguje na niego skóra. Taka kuracja dobrze uzupełni codzienną rutynę u osób dbających o nawilżenie skalpu, choć przy uporczywym świądzie, łupieżu czy nasilającym się wypadaniu konieczna jest już konsultacja ze specjalistą i leczenie.

Nie sam Olaplex! Te kosmetyki do włosów też pojawiły się w listopadowych promocjach

W ramach akcji Skin&Beauty Black November przeceniono również kosmetyki marek Matrix, Redken oraz Kérastase – każdy z nich celuje w nieco inne potrzeby, więc przed wrzuceniem ich do koszyka warto przyjrzeć się ich działaniu.

Matrix Food For Soft – olejek do suchych i szorstkich włosów

Przesuszone włosy szybko tracą miękkość, a ich końcówki stają się szorstkie i skłonne do plątania. Olejek bez spłukiwania Matrix Food For Soft Multi-Use Hair Oil powstał właśnie po to, by wygładzić i zmiękczyć takie pasma – w jego składzie znalazły się między innymi olej z awokado, kwas hialuronowy oraz kondycjonujące silikony, które zmniejszają tarcie i nadają włosom połysk.

Produkt można nakładać na wilgotne lub suche włosy (szczególnie na końcówki), traktując go jako szybki ratunek poprawiający wygląd fryzury między myciami. W ofercie Skin&Beauty Black November buteleczka 30 ml kosztuje 41,99 zł.

Redken Acidic Bonding Concentrate – odżywka do włosów osłabionych zabiegami

Częste rozjaśnianie, farbowanie i stylizacja na gorąco osłabiają strukturę włosa, przez co pasma stają się szorstkie i łamliwe podczas czesania. Spłukiwalna odżywka Redken Acidic Bonding Concentrate została stworzona do pielęgnacji włosów zniszczonych zabiegami chemicznymi.

Jej formuła ma za zadanie wygładzać, zmiękczać i wzmacniać odporność pasm na kruszenie. To dobry wybór dla osób szukających kosmetyku ułatwiającego codzienne rozczesywanie, szczególnie w połączeniu z delikatnym traktowaniem mokrych włosów i ograniczeniem wysokiej temperatury. Podczas Skin&Beauty Black November odżywka kosztuje 107,99 zł.

Kérastase Nutritive 8H Magic Night Serum – nocne serum do włosów suchych

Wieczorna pielęgnacja wcale nie musi być skomplikowana! Czasem wystarczy wczesać w długości i końce kosmetyk, który zadziała w trakcie snu. Taką rolę pełni Kérastase Nutritive 8H Magic Night Serum z gliceryną, niacynamidem i składnikami kondycjonującymi, przeznaczone do włosów suchych i potrzebujących wygładzenia.

Serum nakłada się przed snem i nie spłukuje rano, dzięki czemu włosy zachowują miękkość i są mniej szorstkie w dotyku. Produkt spodoba się zwłaszcza posiadaczkom pasm przesuszonych na długości, które szukają wsparcia między myciami, choć przy cienkich włosach lepiej dawkować go ostrożnie, by nie obciążyć fryzury. W listopadowej promocji Skin&Beauty Black November opakowanie 90 ml pojawiło się w cenie 159,99 zł.

Olaplex, Matrix, Redken i Kérastase to zaledwie kilka propozycji, które pojawiły się w listopadowych promocjach Super-Pharm. A przed nami jeszcze Black Friday, który w tym roku przypada 27 listopada! Akcja Black Month potrwa aż do 29 listopada, więc okazji do kosmetycznych łowów może być więcej. Co Super-Pharm przygotuje na sam Black Friday? Czy pojawią się kolejne perełki dla włosomaniaczek? Tego dowiemy się już niebawem. Jeśli więc masz na oku wymarzone serum, odżywkę lub zestaw do pielęgnacji, śledź listopadowe promocje drogerii, bo najlepsze zakupowe odkrycie może być jeszcze przed Tobą!

Materiał promocyjny marki Super-Pharm.