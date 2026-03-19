Kiedy w 2014 roku Olaplex debiutował na rynku, świat beauty jeszcze nie znał pojęcia „bond building”. Dziś to już legenda – marka, która zaczynała w garażowym laboratorium, dzięki pasji chemików stała się absolutnym numerem jeden w profesjonalnej pielęgnacji włosów.

Za tym sukcesem stoją naukowcy: dr Erick Pressly i dr Craig Hawker, którzy połączyli siły z ekspertem fryzjerstwa, Deanem Christalem. Efekt? Technologia, która nie maskuje zniszczeń, ale realnie naprawia mostki dwusiarczkowe, czyli „rusztowanie” naszych włosów. W Polsce markę pokochałyśmy dzięki firmie A&M Premium Distribution oraz topowym ekspertom, takim jak Natalia Borowiecka czy Damian Bednarczyk.

Piękno, które zaczyna się od środka

Farbowanie, rozjaśnianie czy codzienna stylizacja termiczna – nasze włosy codziennie dostają w kość. Olaplex No.3 to produkt-ikona, symbol świadomej regeneracji. Ale uwaga: właśnie nadeszła jego nowa, jeszcze lepsza odsłona – Olaplex No.3 PLUS. To ewolucja, która wyznacza nowe standardy.

Dlaczego No.3 PLUS to must-have?

To nie jest zwykła odżywka, a kuracja przed myciem, która działa wewnątrz struktury włosa. Nowa wersja opiera się na technologii Bond Building Technology™ i kompleksie kationowym Damage Defense.

Co zyskujesz?

3 minuty – tyle wystarczy, by produkt zadziałał od kory aż po łuskę włosa.

Kompleksowa naprawa – odbudowuje aż trzy typy wiązań: dwusiarczkowe, solne i wodorowe.

Spektakularne efekty – włosy są 3x mocniejsze i 3x bardziej miękkie już po pierwszym użyciu!

Formuła jest idealna dla każdego rodzaju włosów, bezpieczna dla koloru i nie zawiera siarczanów ani protein.

Jak stosować Olaplex No.3 PLUS dla najlepszych efektów?

Zestaw Idealny (No.3 PLUS + No.4 + No.5): Trio do codziennej pielęgnacji. No.3 PLUS odbudowuje, szampon No.4 delikatnie oczyszcza, a odżywka No.5 domyka łuskę, dając efekt gładkiej tafli.

Maksymalna Rekonstrukcja (No.3 PLUS + No.0): Dla bardzo zniszczonych pasm. Najpierw No.0 (booster), po 10 minutach No.3 PLUS. Efekt? Głęboka odbudowa i koniec z łamiącymi się końcówkami.

Stop Puszeniu: Połączenie Olaplex No.3 PLUS z wygładzającym kremem No.6 to prawdziwy ratunek dla kosmyków.

Po pełnym rytuale (No.3 PLUS, szampon No.4 i odżywka No.5) nałóż niewielką ilość kremu No.6 na wilgotne lub suche włosy. Stylizuj tak, jak lubisz – efekt? Pasma stają się gładkie, sprężyste i odporne na każdą pogodę.

Chcesz efektu wow? Do kremu dodaj kilka kropli olejku No.7. To płynne złoto, które podbije blask, idealnie wygładzi powierzchnię włosa i zapewni mu dodatkową ochronę termiczną. Ten duet nie tylko regeneruje, ale i zabezpiecza włosy przed nowymi uszkodzeniami!

Pamiętajcie – w pielęgnacji liczy się regularność. Olaplex to nie tylko obietnice, to nauka, która pomaga w naprawie włosów od podstaw. Piękne włosy to po prostu zdrowe włosy.

Materiał promocyjny Olaplex.