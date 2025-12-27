To już oficjalne: w 2026 roku do łask wraca uwielbiane krótkie cięcie w przeróżnych odsłonach. W modzie będzie nie tylko lob w stylu Hailey Bieber i klasyczny bob jak u Lilly Collins, ale też bardziej nonszalancka, romantyczna wersja kultowej fryzury. Czym wyróżnia się boho bob i komu będzie pasować? Odpowiadamy.

Bohemian chic to styl, który od lat króluje nie tylko na wybiegach. Znajduje swoje odzwierciedlenie w wystroju wnętrz, makijażu i trendach fryzjerskich. To właśnie jego lekkością, romantyzmem i artystycznym wyrazem inspirowane jest jedno z najmodniejszych cięć na 2026 rok. To fryzura idealna dla osób ceniących proste, nonszalanckie uczesania, niewymagające godzin spędzonych przed lustrem.

Boho bob – co to za fryzura?

Boho bob to klasyczna, krótka fryzura, której charakteru dodają delikatnie wycieniowane końce oraz wyraźna tekstura. Włosy sięgają do linii żuchwy, a samo cięcie łączy długość typową dla tradycyjnego boba z warstwami charakterystycznymi dla fryzur rodem z lat 70.

W modzie na 2026 rok będzie też bob w stylu boho z grzywką. To fryzura w duchu francuskiej nonszalancji, która najlepiej wygląda wtedy, gdy na głowie panuje kontrolowany, artystyczny nieład.

Komu pasuje bob w stylu boho?

To cięcie stworzone dla osób, które marzą o krótkiej fryzurze pełnej objętości. Jest idealne dla kobiet, które chcą uniknąć długich, skomplikowanych zabiegów stylizacyjnych, szczególnie jeśli ich włosy z natury są kręcone lub falowane. W przeciwieństwie do klasycznego boba, bob w stylu boho wyróżnia się lekkością i teksturą, dzięki czemu jest szalenie twarzowy i niezwykle kobiecy.

Bob w stylu boho – jak stylizować włosy?

Eksperci przekonują, że najprostszą metodą na stylizowanie włosów obciętych w ten sposób jest użycie sprayu teksturyzującego lub kremu do loków, który pomoże wydobyć naturalny skręt. Potem wystarczy tylko użyć suszarki i postawić na delikatne, surferskie fale.

W przypadku prostych włosów pomóc może suszarko-lokówka lub tradycyjna lokówka. Aby uzyskać charakterystyczny, nonszalancki efekt, najlepiej kręcić pasma naprzemiennie w różnych kierunkach.