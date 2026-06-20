Penélope Cruz zdecydowała się na zmianę fryzury. Aktorka postawiła na krótkie cięcie do ramion, które już okrzyknięto mianem chłopięcego boba. W czym tkwi jego fenomen? To kwintesencja stylu effortless hair – wygląda zjawiskowo bez wysiłku.

Penélope Cruz zaskoczyła odmienionym wizerunkiem podczas festiwalu filmowego w Cannes. Aktorka po raz pierwszy pokazała się wówczas w nowej fryzurze. Postawiła na modne cięcie – clavi cut. Jej włosy sięgały linii obojczyków. Teraz zdecydowała się jeszcze bardziej skrócić pasma.

Boyfriend bob, czyli nowa fryzura Penélope Cruz – jak wygląda?

Boyfriend bob dla oszałamiającej Penélope Cruz dziś rano w Los Angeles

Napisał na Instagramie znany stylista fryzur Dimitris Giannetos. To właśnie jemu aktorka zawdzięcza nowe, charakterne cięcie. Jej włosy sięgają teraz do linii barków, są delikatnie wycieniowane przy końcach i mają wielowymiarowy kolor z miodowymi refleksami.

Odpowiedzialny za cięcie Dimitris Giannetos wyjaśnił, że zależało mu na fryzurze, która układa się naturalnie i nie wymaga skomplikowanej stylizacji, tak jakbyśmy jedynie przerzucili kosmyki na bok bez użycia szczotki. Inspiracją stała się stylizacja aktorki z białym topem i tweedową marynarką Chanel.

Czym wyróżnia się boyfriend bob?

Nazwa “boyfriend bob” nie jest przypadkowa. Cięcie opisuje się jako “pożyczone od chłopaka”, ponieważ nie wymaga codziennego modelowania. Wręcz przeciwnie – fryzura podkreśla naturalną teksturę włosów, wygląda swobodnie i nonszalancko.

Komu pasuje boyfriend bob? Fryzura Penélope Cruz pięknie podkreśla rysy

Chłopięcy bob to fryzura idealna dla osób, którym marzy się efektowne cięcie, niewymagające długiej stylizacji. Wystarczy, że dopasujemy jego długość do kształtu twarzy, a wspaniale podkreśli rysy. Co więcej: to dobre rozwiązanie dla większości rodzajów włosów. Dobrze wygląda zarówno na włosach prostych, jak i lekko falowanych.

Jak poprosić fryzjera o chłopięcego boba?

Kluczem do uzyskania tego efektu jest miękkie cięcie bez wyraźnie zaznaczonej linii końców i mocnego cieniowania, dlatego podczas konsultacji w salonie fryzjerskim najlepiej poprosić o swobodnego boba, który podkreśla naturalny ruch włosów i nie wymaga modelowania. Warto pokazać też zdjęcia inspiracji.