Pachną jaśminem, wanilią i kwiatem pomarańczy. Perfumy do włosów otulają zapachem, który towarzyszy nam przez długie godziny i uwalnia się przy każdym ruchu. Wybrałyśmy najpiękniejsze kompozycje, które dają efekt effortless-luxury touch. 

Choć wielu z nas perfumy do włosów wydają się nowym odkryciem, w rzeczywistości ich historia sięga XVIII wieku. Już wtedy kobiety nakładały na pasma specjalne pachnidła na bazie olejków, które stały się symbolem elegancji i luksusu. Ich status nie zmienił się do dziś. Perfumy do włosów dają efekt jak po wizycie w salonie fryzjerskim, stanowią ostatni szlif stylizacji kosmyków i sprawiają, że działający jak magnes na komplementy zapach unosi się wokół nas przez cały dzień. Co więcej: ich formuły często wzbogacone są o składniki pielęgnujące włosy, które nadają pasmom zdrowy blask. 

Najpiękniejsze perfumy do włosów – jakie wybrać? 

Zapachy do włosów bazują na szlachetnych akordach znanych nam dobrze z tradycyjnych perfum. Najczęściej są to kwiatowe nuty: irysa, jaśminu, róży damasceńskiej czy kwiatu pomarańczy, które doskonale łączą się z orzeźwiającymi, owocowymi tonami. Głębi dodają im akordy drzewne, piżmo czy słodko-pikantna wanilia. Jedno jest pewne: niezależnie od tego, które wybierzesz, będziesz przykuwać uwagę otoczenia. Wystarczy kilka kropel, by włosy wyglądały jak po wizycie u fryzjera, a zapach był wyczuwalny przy każdym ruchu. Zobacz zapachy, które niezmiennie urzekają elegancją i szczyptą luksusu.

Perfumy do włosów

Kerastase

Perfumy do włosów Gisou

Gisou

Perfumy do włosów

Lalique Soleil

Perfumy do włosów Rabanne

Rabanne

Mgiełka do włosów i ciała

Sol De Janeiro

Mgiełka do włosów i ciała

