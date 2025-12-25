Kondycjonowanie włosów to zabieg, który polega na oddziaływaniu na zewnętrzną warstwę włosów, dzięki czemu stają się one wygładzone i mniej podatne na elektryzowanie. Stosowaniu odżywek i olejków sprawia, że łuski włosów zostają domknięte, co sprzyja poprawie ich wyglądu, pasma są miękkie, mniej splątane i błyszczące. Szczególnie dobrze sprawdza się zabieg olejowania włosów. Oleje oddziałują bowiem nie tylko na powierzchnię włosów. Oprócz tego, że tworzą powłokę ochronną, wnikają w głębsze warstwy włosa, wzmacniają cebulki, co w dłuższej perspektywie sprawia, że kosmyki są mocniejsze i mniej podatne na wypadanie. Olejowanie sprawdzi się w szczególności w przypadku suchych, szorstkich i matowych pasm. O tym, jaki olejek okaże się odpowiedni decyduje w głównym stopniu poziom porowatości włosów. Zatem jakie olejki sprawdzą się do suchych włosów?

Jak wybrać olej do typu włosów?

Olejek powinien być odpowiednio dobranych do potrzeb włosów oraz ich porowatości. Wśród nich wyróżnić można trzy podstawowe rodzaje, które są jednocześnie określeniem ogólnej kondycji włosów:

Niskoporowate

Średnioporowate

Wysokoporowate

Wysokoporowate włosy cechuje mocno odchylona łuska. Zazwyczaj są suche, matowe i mają tendencję do puszenia się. Brak im blasku i miękkości, w dotyku są szorstkie i mało elastyczne. Brak im nawilżenia. Włosy wysokoporowate to bardzo często konsekwencja zbyt częstego sięgania po narzędzia do stylizacji (lokówki, prostownice) i brak stosowania kosmetyków termoochronnych. Puszące się i przesuszone włosy mogą być także wynikiem mocnej ingerencji w ich strukturę poprzez częste farbowanie i rozjaśnianie.

Olejki do suchych włosów. Czym olejować włosy bardzo zniszczone?

Olej kokosowy na suche włosy

Olej kokosowy sprawdzi się jako środek nawilżający do suchych i zniszczonych włosów. Jest jednym z najbardziej znanych naturalnych olejków, które stosuje się do zabiegu olejowania. Tłuszcze zawarte w oleju pokrywają pasma, zatrzymując wilgoć w środku. Mniejsze cząsteczki kwasu laurynowego – jednego ze składników oleju kokosowego – wnikają w głębsze struktury włosów zwiększając ich elastyczność, dzięki czemu są mniej podatne na łamliwość.

Olejek rycynowy na zniszczone włosy

Unikalny środek nawilżający, który zawiera olejek rycynowy, to rycynoleina. Jest to jednonienasycony kwas tłuszczowy. Dzięki niemu ma on lepką konsystencję, która przylega do pasm i zapobiega pojawianiu się uszkodzeń. Olejek rycynowy zaaplikowany na skórę głowy zapewnia ochronę przed infekcjami grzybiczymi i bakteryjnymi, a także działa przeciwzapalnie. Olejek można nakładać na suche końcówki włosów , pozostawiając go jako kurację dogłębnie kondycjonującą. Można zastosować go także na ciepło, aby pomóc mu wniknąć do trzonu włosa i dogłębnie nawilżyć i uelastycznić pasma.

Oliwa z oliwek na suche włosy

Chociaż doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że olej ten jest używany do celów kulinarnych, niektórzy mogą nie wiedzieć, że ma on również zastosowanie kosmetyczne. Zawiera wiele korzystnych związków, takich jak przeciwutleniające fenole. Dlatego właśnie warto używać go nie tylko do gotowania! Oliwa z oliwek zmiękcza włosy, nabłyszcza je i nawilża. A także chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi przez promieniowanie UV.

Olejki do suchych włosów – olej arganowy

Tego olejku nie trzeba nikomu przedstawiać. Podobnie jak oliwa z oliwek, zawiera również dużą ilość jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, a także fenoli, witaminy E, skwalenu i innych przeciwutleniaczy. Wszystkie te składniki wpływają pozytywnie na kondycję włosów – dodając im nawilżenia i miękkości.

Olejowanie włosów to technika pielęgnacyjna, która polega na nakładaniu olejku lub serum olejowego na skórę głowy oraz pasma. Do najważniejszych korzyści z olejowania włosów można zaliczyć: