W tym sezonie stawiamy na koloryzacje, dzięki którym włosy wyglądają zdrowo, są lśniące i nie wymagają częstych wizyt u fryzjera. Od francuskiego blondu, przez brzoskwiniowy róż, aż po klasyczny, głęboki brąz – oto najmodniejsze kolory włosów na lato 2026.

Lato 2026 w koloryzacji to nie tylko słoneczne odcienie blondu. Choć w ciepłych miesiącach jak co roku marzymy o jaśniejszych refleksach i efekcie muśnięcia słońcem, nie zawsze są one dla nas najlepszym rozwiązaniem. W tym sezonie uwaga skupia się na kondycji włosów, ich zdrowym wyglądzie i naturalnym blasku. To dlatego w trendach równie mocno zauważalne są świetliste blondy i głębokie, czekoladowe brązy. Oto najmodniejsze odcienie, które warto znać przed wizytą u fryzjera.

French blonde, czyli naturalny, świetlisty odcień na lato 2026

Styl paryżanek inspiruje nas od dekad. W tym sezonie dotyczy to nie tylko mody, ale też koloryzacji włosów. Jednym z najbardziej pożądanych odcieni okrzyknięto francuski blond. To bardzo szlachetny, beżowy kolor z prawie niezauważalnym kontrastem pomiędzy bazą a jaśniejszymi refleksami. French blonde wygląda tak, jakby włosy naturalnie rozjaśniły się po miesiącu spędzonym na Lazurowym Wybrzeżu. Nie mamy tu mocno odcinającego się odrostu. Są za to płynne przejścia pomiędzy tonami i wrażenie luksusu.

Healthy brunette, czyli zdrowy brąz w koloryzacji włosów na lato 2026

Choć pojawiające się za oknem promienie słońca sprawiają, że marzymy o rozjaśnianiu włosów, nie zawsze jest to dla nas najlepsze rozwiązanie. To dlatego trendy w koloryzacji na lato 2026 premiują naturalne, zdrowo wyglądające brązy o wyraźnej głębi i zdrowym połysku. Na liście najmodniejszych pojawiły się odcienie gorzkiej czekolady, orzecha czy espresso.

Peachy pink to jedna z najbardziej odważnych koloryzacji na lato 2026

Wśród trendów w koloryzacji włosów na lato 2026 nie brakuje też bardziej wyrazistych akcentów. Jednym z nich jest peachy pink – delikatny odcień balansujący pomiędzy pastelowym różem, morelą i rozbieloną brzoskwinią. To kolor subtelny, ciepły i świetlisty, który pięknie odbija światło, wygląda świeżo i dziewczęco. Daje efekt muśnięcia kolorem, a nie diametralnej metamorfozy. To propozycja idealna dla osób, które latem chcą poeksperymentować z kolorem, ale w lekkim i niewymuszonym wydaniu.

Ciepłe blondy wracają w wielkim stylu. Najmodniejszy na lato 2026? Odcień karmelu

Po kilku sezonach, w których trendy zdominowane były przez chłodne, platynowe tonacje, do łask wracają ciepłe, słoneczne blondy. Jednym z najmodniejszych będzie karmelowy odcień, który jest złotym środkiem pomiędzy ciemnym blondem a jasnym brązem. Pasuje do wielu typów urody. Wygląda bardzo naturalnie i co najważniejsze – ładnie odrasta, dlatego nie wymaga częstych wizyt u fryzjera.