Lato 2026 przynosi powrót do naturalnych fryzur, lekkich warstwowych cięć i ciepłych odcieni z efektem sun-kissed. Niezależnie od tego, czy szukasz pomysłu na subtelną zmianę, czy marzy Ci się spektakularna metamorfoza, te trendy warto poznać przed wizytą u fryzjera.

Choć gładkie koki i minimalistyczne cięcia nie wychodzą z mody, latem 2026 uwaga skupia się na teksturach, lekkości i kolorach inspirowanych naturą. Najmodniejsze fryzury sezonu są pełne objętości, delikatnych warstw i promieni słońca. Do łask wracają uczesania rodem z minionych dekad: od hollywoodzkiego boba aż po długie włosy w stylu lat 70., a cięcia są tak przemyślane, by pasma dobrze prezentowały się zarówno po stylizacji, jak i w zabiegane dni, kiedy układa je wiatr. Oto trendy fryzjerskie na lato 2026.

Collarbone lob, czyli modna półdługa fryzura na lato 2026

Jeśli szukasz złotego środka pomiędzy klasycznym bobem a długimi włosami, oto ona. O rosnącej popularności tej fryzury mówi się od kilku miesięcy. Latem 2026 tylko przybierze na sile. Collarbone lob to nic innego jak proste cięcie do linii obojczyka. Włosy tej długości są na tyle długie, by móc swobodnie związać je w kucyk, ale też na tyle krótkie, by zmiana w wyglądzie była naprawdę zauważalna. Najlepiej poprosić o delikatnie wycieniowaną linię końców, dzięki której pasma nabiorą lekkości i naturalnej objętości.

Loki w kształcie litery C – najbardziej zwiewna fryzura na lato 2026

Po tym, jak pokazała się w niej Gigi Hadid, na jej temat dyskutuje cała branża beauty. Mowa o fryzurze o wdzięcznej nazwie C-curls, czyli lokach w kształcie litery C. W rzeczywistości to uczesanie jest połączeniem dobrego cięcia i stylizacji. Włosy powinny układać się w miękkie warstwy zaczynające się na wysokości żuchwy. Aby zyskały lekkość a’la lata 90., najlepiej suszyć je przy pomocy dużej, okrągłej szczotki, podwijając końcówki do wewnątrz.

Bixie cut, czyli najmodniejsza, krótka fryzura na lato 2026

Jeśli marzy Ci się modna krótka fryzura na lato 2026, faworytem jest bixie cut. Na to połączenie boba i pixie zdecydowała się ostatnio między innymi Gracie Abrams. To cięcie idealne dla osób, które cenią sobie kontrolowany nieład na głowie. Wyróżnia je delikatne cieniowanie, wyraźna tekstura oraz charakterystyczna długość – pomiędzy bobem a klasyczną, krótką fryzurą.

Ciepłe kolory włosów w trendach na lato 2026

Płaskie, jednolite koloryzacje odchodzą w zapomnienie. Ich miejsce zajmują odcienie wielowymiarowe, dające efekt muśnięcia słońcem. Zmieniają się też tonacje – do łask wracają cieplejsze, bardziej naturalne, szczególnie jeśli są idealnie dopasowane do typu urody. Pomyśl o kalifornijskim blondzie, miedzianych tonach albo brązie z karmelowymi refleksami.

Długie włosy w stylu lat 70. – te fryzury będą hitem lata 2026

Lata 70. wracają nie tylko w modzie. Pamięcią sięgamy też do fryzur popularnych w tej dekadzie. Jednym z najbardziej pożądanych cięć będą miękkie, lekkie, pierzaste warstwy, które otulają twarz i dają wrażenie maksymalnej objętości. Ta fryzura świetnie sprawdzi się przy różnych długościach włosów – od średnich po długie, ale wymaga dobrej stylizacji. Suszenie przy pomocy dużej, okrągłej szczotki sprawi, że pasma będą pięknie wyglądać w ruchu.