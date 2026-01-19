Millie Bobby Brown zmieniła fryzurę i wybrała cięcie popularne wśród gwiazd. Zwłaszcza po ostatnim sezonie ,,Emily w Paryżu„, na czerwonych dywanach obserwujemy wysyp fryzur blunt bob. Millie oprócz tego, że skróciła włosy, najwidoczniej postawiła również na nieco inny odcień. Na gali Joy Awards 2026 w Arabii Saudyjskiej połączyła go z idealnie dobranym makijażem, o czym opowiadamy poniżej.

Millie Bobby Brown zmieniła fryzurę

Na początku stycznia aktorka w ramach promowania swojej nowej linii ubrań Mills postanowiła zmienić fryzurę. Za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała fanów o zmianie długości włosów oraz powrotu do naturalnego koloru.

Moja nowa linia modowa dla kolejnego pokolenia, Mills, to list miłosny do mnie, młodszej siebie i do każdej dziewczyny w erze samopoznania. Jest zabawna, pełna humoru i co najważniejsze, dostępna dla każdego! Moja rada nr 1: bądź odważna, eksperymentuj i nie traktuj tego zbyt poważnie.

-napisała wtedy na Instagramie.

17 stycznia 2026 roku aktorka wzięła udział w gali Joy Awards i na czerwonym dywanie zaprezentowała skróconą wersję ogłoszonej na początku stycznia fryzury. Czerwona szminka z brązowymi tonami idealnie współgrała kasztanowym brązem włosów.