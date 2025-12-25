TikTok daje nam coraz więcej alternatyw, dzięki którym możemy uzyskać piękne, bujne loki bez sięgania po lokówkę czy prostownicę. Po wielkim trendzie na kręcenie włosów bez użycia ciepła, za to z wykorzystaniem skarpetek, przyszła pora na kolejną propozycję. Tym razem użytkowniczki tej popularnej platformy proponują loki na legginsy. Ten prosty patent może się sprawdzić nawet u posiadaczek cienkich włosów. Jak zrobić loki na legginsy i czy to na pewno działa?

Loki na legginsy. Hit Tiktoka

Dzięki tej metodzie nie musisz wykorzystywać wysokiej temperatury, aby Twoje pasma zyskały odpowiedni skręt. Lekkie i miękkie fale możesz osiągnąć wykorzystując nietypową metodę. Wystarczy znaleźć w szafie parę elastycznych legginsów i w odpowiedni sposób wpleść je we włosy. Na Tiktoku pojawiło się sporo filmików, na których dziewczyny tłumaczą jak zrobić loki na legginsy. Jedną z użytkowniczek, która jako pierwsza wypróbowała ten sposób kręcenia włosów jest Reagan Ibach. Na kilkuminutowym filmiku pokazuje krok po kroku jak odtworzyć tę sztuczkę.

Jak zrobić loki na legginsy?

Podziel włosy na dwie równe części i dokładnie je rozczesz. Następnie połóż legginsy na głowie w taki sposób, aby każda z nogawek znalazła się po obu stronach głowy, obok podzielonych pasm włosów. Teraz wystarczy tylko zawinąć kosmyki wokół legginsów, zbierając odrobinę więcej pasm za każdym kolejnym owinięciem. Na koniec pokryj owinięte włosy pozostałym materiałem i gotowe. Sztuczka najlepiej sprawdzi się na lekko wilgotnych pasmach. Możesz wypróbować loki na legginsy na przykład po wieczornym wyciu włosów. Rano zyskasz pięknie układające się fale pełne objętości i lekkości.