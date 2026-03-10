Margot Robbie zmieniła fryzurę. Aktorka, którą niedawno mogliśmy zobaczyć w głośno komentowanym filmie “Wichrowe wzgórza”, postawiła na świeże, lekkie cięcie idealne na wiosnę.

Od kilku tygodni to ona wyznacza trendy w świecie beauty. Po sukcesie filmu na podstawie kultowej powieści Charlotte Bronte, w którym gra jedną z głównych ról, Margot Robbie postanowiła diametralnie zmienić fryzurę. Odmieniona aktorka zachwyciła podczas pokazu mody Chanel w Paryżu.

Nowa fryzura Margot Robbie – lob z grzywką to świetny sposób na odświeżenie fryzury

Gwiazda zdecydowała się na loba, czyli dłuższą wersję klasycznego boba z delikatną, lekko wycieniowaną grzywką. Ta charakterystyczna długość włosów – pomiędzy linią brody a obojczykiem – jest niezwykle twarzowa i pięknie podkreśla rysy. Za metamorfozę Margot Robbie odpowiada znany stylista fryzur gwiazd Cervando Maldonado. Do grona jego klientek należą między innymi Phoebe Dynevor czy Daisy Edgar Jones.

Lob z grzywką – idealna fryzura na wiosnę

Nowa fryzura Margot Robbie to doskonała inspiracja na wiosnę. Ta długość włosów jest bardzo uniwersalna. To złoty środek pomiędzy bobem a dłuższymi cięciami. Poza tym daje wiele możliwości stylizacji i dobrze wygląda w nonszalanckiej wersji.