W ciągu kilku ostatnich lat koreańska pielęgnacja biła rekordy popularności na całym świecie. Po dwuetapowym oczyszczaniu twarzy i kremach przeciw oznakom starzenia przyszedł czas na kosmetyki do włosów. Te koreańskie szampony poprawiają kondycję pasm już podczas mycia.

Koreańska pielęgnacja włosów zaczyna się od skóry głowy, którą traktuje się z taką samą troską, jak skórę twarzy. Najwięcej uwagi poświęca się równowadze sebum, ochronie mieszków włosowych i nawilżeniu. W składach koreańskich szamponów pojawiają się więc zarówno składniki kojące skórę, jak i te, które wzmacniają strukturę włosów. Ich formuły bazują na naturalnych komponentach: proteinach, olejach roślinnych czy ziołowych ekstraktach. Wysoko na liście składników znalazły się m. in.:

proteiny pszenicy,

keratyna,

jedwab,

ekstrakty z tymianku i rozmarynu,

wyciąg z rumianku,

ekstrakt z korzenia imbiru.

To dzięki nim szampony K-beauty działają wielozadaniowo – z jednej strony dbają o zdrowie skóry głowy, z drugiej – poprawiają kondycję kosmyków. Oto te, które dokładnie oczyszczają skalp i skutecznie pielęgnują pasma w trakcie mycia.

1 Szampon do włosów suchych i zniszczonych ALP:IST Pure Lily Kup teraz Ten koreański szampon do włosów pozbawionych życia bazuje na naturalnych, szwajcarskich ekstraktach ziołowych z serca Alp. Ma wegańską formułę, która wspiera równowagę mikrobiomu i pachnie jak luksusowe perfumy. W składzie znajdziemy między innymi wyciąg z szarotki alpejskiej, Budleja Dawida czy tymianku. Wszystko to dla efektu świeżych, miękkich jak jedwab włosów i ukojonej skóry głowy. Zapach białych kwiatów utrzymuje się nawet na drugi dzień.

2 Nawilżający szampon Hello, Morning Keratin LPP Moisture Kup teraz Nawilżający szampon z keratyną od koreańskiej marki Hello, Morning łagodnie oczyszcza skórę głowy i wspomaga odbudowę suchych i zniszczonych kosmyków. Zawiera takie delikatne składniki, jak kojący pantenol, ale też proteiny jedwabiu, kolagen i aminokwasy, które wygładzają pasma, nadają im zdrowy połysk i aksamitną miękkość.

3 Szampon do skóry głowy Aromatica Rosemary Scalp Scaling Kup teraz Jeśli szukasz dobrego koreańskiego szamponu oczyszczającego, ten może okazać się strzałem w dziesiątkę. Dzięki takim składnikom, jak kwasy BHA i ekstrakty z oregano czy rozmarynu skutecznie reguluje poziom sebum i pozostawia uczucie świeżości na długo. Na tym nie koniec. Zawiera też biotynę i aminokwasy, które wzmacniają strukturę włosów.

4 Szampon do włosów suchych i zniszczonych La'dor Moisture Balance Kup teraz Szampon La’dor Moisture Balance to dobry wybór dla osób z wyjątkowo wrażliwą skórą głowy. Zawiera między innymi łagodzący podrażnienia wyciąg z rumianku oraz humektanty, które długotrwale nawilżają. Ponadto jego formułę wzbogacono o ekstrakt z lawendy, rozmarynu i mięty pieprzowej dające uczucie świeżości. “Skóra głowy już nie swędzi, włosów wypada znacznie mniej i pojawiło się mnóstwo baby hair.” – piszą na jego temat internautki.