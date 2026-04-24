Jest elegancka, kobieca i daje efekt expensive look. Ta fryzura na wiosnę i lato 2026 to esencja włoskiego stylu lat 60. Italian bob, bo o nim mowa, wraca w najlepszym wydaniu – pełnym objętości, lekkości i szyku w duchu la dolce vita.

Italian bob – jak wygląda ta modna krótka fryzura na wiosnę i lato 2026?

Italian bob to wariacja na temat klasycznego boba. Włosy sięgają linii brody lub nieco poniżej, czasem aż do ramion. Cięcie wyróżnia się objętością zarówno u nasady, jak i przy końcach, co sprawia, że pasma wyglądają na gęste, zdrowe i wyjątkowo miękkie. Ta charakterystyczna fryzura nawiązuje do mody lat 60. Właśnie wtedy nosiły ją największe ikony włoskiego kina, na czele z Sophią Loren. Dziś w jej ślady idą kobiety na całym świecie, które marzą o fryzurze będącej synonimem klasy i nonszalancji.

Dlaczego warto postawić na włoskiego boba?

Piękno tej fryzury tkwi w jej wszechstronności. Włosy są jednocześnie na tyle długie, by móc swobodnie związać je w kucyk, i na tyle krótkie, by robić duże wrażenie, kiedy są rozpuszczone. Co więcej, włoskiego boba można stylizować na wiele sposobów – od klasycznych fal w stylu retro aż po artystyczny nieład. Oznacza to, że nie musi on wymagać skomplikowanej stylizacji, by wyglądać dobrze. Czasami wystarczy wysuszyć włosy albo podkreślić ich teksturę przy pomocy spreju z solą morską.

Komu pasuje włoski bob? Ta fryzura dodaje uroku

Włoski bob to fryzura niezwykle twarzowa, subtelna i efektowna. Eksperci podkreślają, że pasuje wielu osobom – pod warunkiem, że jest odpowiednio dopasowana do kształtu twarzy i struktury włosów. Idealnie sprawdzi się u tych, którzy szukają eleganckiego, krótkiego lub półdługiego cięcia, niewymagającego długiej stylizacji.

Italian bob w praktyce – jak poprosić o niego fryzjera?

Jak uzyskać idealny efekt? Kluczem do sukcesu jest cięcie do linii brody lub nieco dłuższe – sięgające ramion, z przedziałkiem na środku lub z boku. Aby zachować charakterystyczną dla włoskiego boba objętość, warto zrezygnować z mocnego cieniowania i postawić na delikatne warstwy, dzięki którym fryzura będzie naturalnie układać się w ruchu.