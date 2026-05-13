W tym sezonie stawiamy na fryzury łączące lekkość, naturalny ruch i elegancję. Na wybiegach i czerwonych dywanach prym wiodą miękkie, subtelne fale idealne zarówno na wielkie wyjścia, jak i do noszenia na co dzień. Sprawdzamy, jak układać je w tym sezonie, by zadawać szyku przy każdej okazji.

Trendy na wiosnę i lato 2026 to dwie skrajności. Z jednej strony w modzie królują gładkie, precyzyjne upięcia, z drugiej – w cenie są fryzury, które sprawiają wrażenie czesanych wiatrem. Na pierwszym planie znalazły się fale inspirowane stylem minionych dekad: złotą erą Hollywood i estetyką boho lat 70. Wyróżnia je charakterystyczna tekstura, lekkość, miękkość i lśniące wykończenie dające efekt luxury-touch. Właśnie dlatego fale w tym sezonie będziemy nosić zarówno na wesele i inne okazje, jak i w zwykłe, zabiegane dni.

Modne fale na wiosnę i lato 2026: undone boho waves

Fale boho wracają w wielkim stylu. Tym razem są miękkie, delikatne i lśniące, dzięki czemu włosy wyglądają na naturalnie zadbane i zdrowe. Fryzjerzy opisują to uczesanie jako szykowne bez wysiłku. To idealne rozwiązanie dla kobiet, które marzą o perfekcyjnie ułożonej fryzurze bez długiej i skomplikowanej stylizacji. Kluczem do uzyskania charakterystycznych, “złamanych” fal jest odpowiednia technika nawijania ich na lokówkę lub prostownicę. Pasma nakręcamy nie od nasady, lecz od połowy długości, a końcówki pozostawiamy proste. Dodatkowo możemy podkreślić skręt sprayem teksturyzującym. To jedna z tych fryzur, które świetnie wyglądają zarówno na co dzień, jak i przy specjalnych okazjach, a jest wyjątkowo prosta do zrobienia.

Blowout waves, czyli fale z efektem luksusowego modelowania w trendach na wiosnę i lato 2026

Blowout waves to fryzura, która wygląda jak tuż po wyjściu z salonu, a możemy zrobić ją samodzielnie w domu. Fale z maksymalną objętością to uczesanie w sam raz do pracy, na randkę czy wesele. Włosy są uniesione u nasady i sprawiają wrażenie gęstych i zdrowych. Pięknie prezentują się w ruchu i dają efekt expensive hair. Jak je stylizować? Po pierwsze ważne jest dobre cięcie – najlepiej z delikatnymi, miękkimi warstwami. Po drugie – warto użyć kosmetyków zwiększających objętość kosmyków, np. pianki z efektem volume oraz termoochrony. Pierwszy krok to podsuszenie włosów. W kolejnym przechodzimy do modelowania pasm warstwa po warstwie, a dla utrwalenia efektu każdy kosmyk warto zwinąć w rulon i spiąć klipsem aż do wystygnięcia. Te fale na wiosnę i lato 2026 wymagają nieco dłuższej i pracochłonnej stylizacji, ale efekt jest naprawdę spektakularny.

Liquid glam waves, czyli płynne fale na wesele i nie tylko

Jeśli undone boho waves są idealne na dzień, liquid glam waves to ich wieczorowa, bardziej luksusowa wersja – idealna na wesele, randkę czy wielkie wyjście. Ta fryzura łączy w sobie miękkość, płynność oraz wysoki połysk. Właśnie dlatego wygląda tak elegancko i doskonale sprawdza się przy wyjątkowych okazjach. Stylizację zaczynamy od nałożenia na kosmyki kosmetyków wygładzających i zapobiegających puszeniu się. Następnie wysuszone pasma nawijamy na lokówkę o dużej średnicy. Kiedy wystygną, przeczesujemy je grzebieniem z szeroko rozstawionymi ząbkami, aby połączyły się w jedną, miękką linię. Na koniec utrwalamy fryzurę lakierem.