Najmodniejsze kolory włosów na lato 2026 są inspirowane naturalnym, słonecznym światłem. Jednym z najciekawszych będzie karmelowy blond. Ten ciepły odcień daje efekt sun-kissed i sprawia, że włosy wyglądają zdrowo.

To już oficjalne: ciepłe blondy wracają w wielkim stylu. Lato 2026 należy do odcieni, które wyglądają bardzo naturalnie, niczym pasma rozjaśnione przez słońce. W ostatnich dniach głośno jest o jednym, konkretnym trendzie w koloryzacji. Caramel blonde to propozycja dla osób, którym marzy się głęboki, wielowymiarowy kolor, który nie będzie wymagał częstych wizyt u fryzjera. Jak go uzyskać i komu pasuje? Odpowiadamy.

Karmelowy blond – jak wygląda najmodniejsza koloryzacja lata 2026?

Caramel blonde to ciepły odcień blondu z wyraźnymi złotymi, miodowymi i beżowymi refleksami, które dają efekt miękkości, głębi i połysku. To doskonały kompromis pomiędzy ciemnym blondem a jasnym brązem. W przeciwieństwie do chłodniejszych odcieni ten sprawia, że kosmyki wyglądają jak po tygodniowych wakacjach w tropikach. Są delikatnie rozjaśnione i pełne blasku.

Jego rosnąca popularność nie jest dziełem przypadku. Lato 2026 przynosi powrót koloryzacji, które wyglądają naturalnie i nie wymagają częstych powrotów do fryzjera. Na karmelowy blond postawiła ostatnio Emma Stone, zamieniając swój słynny miedziany kolor na delikatniejszy i niezwykle twarzowy odcień.

Komu pasuje karmelowy blond?

Ze względu na tonację karmelowy blond pasuje przede wszystkim osobom, których skóra ma oliwkowy, złocisty albo brzoskwiniowy kolor. Nie oznacza to jednak, że nie można dopasować go do chłodniejszych typów urody. Wystarczy zamienić ciepłe, złote refleksy na nieco bardziej stonowane – beżowe, a koloryzacja wspaniale podkreśli naturalne piękno.

Karmelowy blond – jak uzyskać ten efekt na włosach?

Uzyskanie wymarzonego odcienia warto powierzyć dobremu specjaliście. Najlepiej poprosić go o wielowymiarowy, karmelowy blond z jaśniejszymi refleksami, bez mocnego kontrastu i pomarańczowych tonów. Rezultat powinien być naturalny, a pojaśnienia mają sprawiać wrażenie muśniętych słońcem.

Jeśli chcesz uniknąć częstego farbowania odrostów, podkreśl, że zależy Ci na płynnych przejściach, łagodnym odrastaniu kosmyków i zachowaniu natury u nasady. Dzięki temu i pielęgnacji dobrymi kosmetykami przedłużającymi trwałość koloru, karmelowy blond będzie wyglądał pięknie przez długie miesiące.