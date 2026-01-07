Kto by pomyślał, że jednym z najprostszych sposobów, aby bob wyglądał elegancko, jest jego odpowiednie zaczesanie. Gładko ułożone pasma, starannie wyczesane przy twarzy i z wywiniętymi na zewnątrz końcówkami fryzurze szyku. Wystarczy spojrzeć na zdjęcie Gigi Hadid. Kilka złotych akcesoriów i stylizacja w stylu starego Hollywood gotowa.

Jak stylizować boba?

Wywijanie końcówek na zewnątrz to detal, który potrafi całkowicie odmienić boba i dodać mu luksusowego charakteru. Taki zabieg sprawia, że fryzura nabiera lekkości kojarzącej się z elegancją w stylu haute couture. Końcówki wystarczy delikatnie podkręcić szczotką lub prostownicą. Aby efekt był naprawdę szykowny, kluczowe jest utrzymanie kontroli nad objętością. Włosy powinny być gładkie u nasady, ale nie przyklapnięte.

Lekkie uniesienie i precyzyjnie wywinięte końcówki tworzą harmonijną całość, która wygląda bardzo luksusowo.

Na koniec warto zadbać o wykończenie fryzury. Kilka kropel serum lub olejku na końcówki podkreśli ich kształt i doda połysku.