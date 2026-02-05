Marzy Ci się subtelna zmiana fryzury, która podkreśli rysy twarzy i rozświetli cerę? Poznaj hair contouring – koloryzację, która potrafi przywrócić blask skórze i optycznie odmłodzić o kilka lat. Zdradzamy, na czym polega i dlaczego zyskuje coraz większą popularność wśród gwiazd.

Hair contouring – co to za koloryzacja?

Hair contouring to koloryzacja wykonywana najczęściej techniką balayage’u, polegająca na rozjaśnieniu pasm przy twarzy. Delikatne refleksy zmiękczają rysy, rozświetlają cerę i przywracają jej zdrowy, młodzieńczy wygląd. Koloryzacja, która regularnie wraca do trendów, nieprzypadkowo stała się tak popularna. Pozwala uzyskać widoczne efekty bez wielkich zmian.

Dla kogo hair contouring będzie rozwiązaniem idealnym?

Konturowanie włosów może okazać się doskonałym wyborem dla osób, które marzą o odświeżeniu fryzury bez radykalnej zmiany koloru. Efekt wygląda bardzo naturalnie, a refleksy przypominają pasma rozjaśnione przez słońce. Hair contouring będzie też dobrym rozwiązaniem, jeśli szukasz koloryzacji nie wymagającej częstych wizyt w salonie fryzjerskim ani specjalistycznej pielęgnacji.

Jak uzyskać efekt hair contouring? O to poproś w salonie

Aby efekt był naturalny i elegancki, ważne jest odpowiednie dopasowanie kolorów do typu urody. Wbrew pozorom nie jest to koloryzacja zarezerwowana dla blondynek. Eksperci radzą jednak, by pasma przy twarzy były jaśniejsze o kilka tonów od pozostałych. Przy naturalnym brązie najlepiej postawić na karmelowe lub orzechowe refleksy. Ważna jest lekkość i płynne przejścia pomiędzy odcieniami.

Na końcowy rezultat wpływa też odpowiednie cięcie. Najlepiej sprawdzą się warstwowe fryzury, takie jak butterfly haircut czy boho bob, które potęgują grę świateł i cieni, sprawiając, że włosy pięknie lśnią w ruchu.