Krótka, elegancka i stosunkowo prosta do ułożenia – taka jest fryzura, która ma szansę stać się jednym z ciekawszych trendów na wiosnę 2026. Granny bob to cięcie inspirowane elegancją old money, ale dalekie od staroświeckości. Jak wygląda i w czym tkwi jego fenomen?

Granny bob to kolejny przejaw stylu, który jest z nami od kilku sezonów. Świat mody na nowo odkrywa elementy garderoby z szaf naszych babć i nadaje im zupełnie nowy wymiar. Hasła „grandma chic”, „grannystyle” czy „vintagefloral” stały się globalnym fenomenem w mediach społecznościowych. Na wybiegach tylko w ostatnich miesiącach widziałyśmy kwiatowe wzory retro, żakardowe garsonki czy torebki-portmonetki, a coastal grandmother okrzyknięto mikrotrendem, który wywarł realny wpływ na to, co noszono na ulicach modowych stolic. Było zatem kwestią czasu, kiedy estetyką łączącą ponadczasową elegancję, autentyczność i nostalgię zainteresuje się branża beauty. W tym sezonie czas na „babcinego boba”.

Granny bob – jak wygląda ta modna fryzura na wiosnę 2026?

W praktyce granny bob to precyzyjnie wyważone cięcie: krótsze przy karku, delikatnie wydłużone ku przodowi, z miękką objętością i kontrolowanym kształtem. To fryzura, która nie udaje nonszalancji, tylko świadomie gra estetyką klasy, retro i old money. Jest prosta do ułożenia, praktyczna, podkreśla rysy twarzy i wbrew pozorom może wyglądać bardzo nowocześnie.

„Babciny” bob – dla kogo będzie idealny?

Granny bob to fryzura idealna dla osób, które szukają pomysłu na krótkie, miękkie, nonszalanckie cięcie. Szczególnie dobrze sprawdzi się przy naturalnie prostych lub delikatnie falowanych włosach, ponieważ podkreśli ich teksturę. Co więcej stopniowanie z tyłu daje iluzję objętości, dlatego ta fryzura może okazać się znakomitym rozwiązaniem dla włosów cienkich i pozbawionych gęstości.

Jak uzyskać efekt granny bob? O to poproś fryzjera

W przypadku tej fryzury najważniejsze jest precyzyjne, stopniowane cięcie. Włosy przy karku powinny być krótsze, a pasma przy twarzy – dłuższe. Ważne są miękkie, płynne przejścia i objętość z tyłu. Długość kosmyków warto dopasować do kształtu twarzy, by fryzura wyglądała jak najkorzystniej. Ustal z fryzjerem, czy długość ma kończyć się na linii żuchwy, brody czy tuż poniżej. Ostateczny kształt fryzurze może nadać grzywka, często układana na bok, dodająca całości lekkości i finezji.

Jak stylizować „babcinego” boba? Mniej znaczy więcej

Ze względu na długość włosów stylizowanie tej fryzury nie trwa długo. Wystarczy wysuszyć pasma przy pomocy dużej okrągłej szczotki, by zyskać objętość i podkreślić kształt. Jeśli jednak włosy są falowane z natury, mogą dobrze układać się same. Wystarczy nadać im połysk, nakładając kroplę dobrego serum.