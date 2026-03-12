Nie tylko expensive brunette. Jednym z najciekawszych trendów w koloryzacji włosów na wiosnę jest pekanowy brąz. Na ten ciepły odcień już postawiły Sophie Turner i Daisy Edgar Jones. Jak wygląda i komu pasuje?

Do niedawna w koloryzacyjnych trendach prym wiodły chłodne tonacje – od popielatego blondu po brąz espresso. W tym sezonie do łask wracają ciepłe, świetliste kolory idealne na wiosnę. Jednym z najbardziej pożądanych jest glazed pecan brunette. Ten niezwykle twarzowy odcień wyróżnia się magnetyczną głębią i zdrowym blaskiem.

Glazed pecan brunette – co to za koloryzacja?

Glazed pecan brunette, dosłownie: glazurowany, pekanowy brąz to ciepły, orzechowy kolor o pięknym, satynowym połysku. Kolor łączy tony miedzi i czekolady, dzięki czemu nie jest płaski ani matowy, lecz wielowymiarowy i wspaniale odbija światło. To właśnie charakterystyczne, lśniące wykończenie sprawia, że efekt koloryzacji wygląda ekskluzywnie, a włosy sprawiają wrażenie zdrowych i odżywionych.

Komu pasuje pekanowy brąz? To odcień bardzo uniwersalny

Ten głęboki, orzechowy odcień to wybór idealny dla osób o ciepłym typie urody. Potrafi wspaniale podkreślić ich naturę. Świetnie sprawdzi się przede wszystkim u brunetek, które chcą odświeżyć swój kolor włosów na wiosnę, ale bez radykalnych zmian czy rozjaśniania pasm. Pekanowy brąz pozwala uzyskać spektakularny rezultat, a przy tym wygląda naturalnie i jest mniej wymagający niż blond.

Jak uzyskać efekt glazed pecan brunette? Koloryzacja to dopiero początek

Bazą tej koloryzacji jest ciepły, intensywny brąz, który następnie łączy się ze świetlistymi refleksami, które tworzą kolorystyczną głębię i wielowymiarowość. Ostatecznym szlifem jest toner nabłyszczający, który pozwala uzyskać efekt lśniącej tafli. Na tym nie koniec. Aby móc dłużej cieszyć się pełnym blasku odcieniem, warto sięgnąć po dobry szampon przedłużający jego trwałość, a także odżywki i maski nadające pasmom zdrowy połysk.