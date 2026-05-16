Gładkie fryzury mają swój moment. Zamiast artystycznego nieładu w tym sezonie wybieramy zdrowo wyglądające włosy na wysoki połysk i bliskie perfekcji upięcia. Te uczesania to symbol wyrafinowanej elegancji i nowa definicja luksusu. Podpowiadamy, jak je zrobić.

Choć fale boho i włosy z objętością XXL nie wychodzą z mody, gdy mówimy o upięciach na wiosnę i lato 2026, na pierwszy plan wysuwają się uczesania, które łączą kontrolowany połysk i szykowny minimalizm. Ten sezon należy do gładkich fryzur, które urzekają prostotą i w niebywały sposób potrafią dodać klasy. W trendach widać wyraźny zwrot w stronę polished hair – włosy mają wyglądać zdrowo, być lśniące i precyzyjnie ułożone. Ten kierunek dało się zauważyć na wybiegach i czerwonych dywanach, a teraz zdominuje sezon ślubów, wesel i przyjęć w ogrodzie.

Dlaczego warto postawić na gładką fryzurę?

Minimalistyczne koki, gładkie kucyki i eleganckie półupięcia to idealny wybór na wszystkie zbliżające się okazje. Wyglądają efektownie nie tylko w pierwszych momentach po ułożeniu fryzury, ale też przez kolejne, długie godziny. Są niezwykle wygodne, szczególnie w upalne dni i pozwalają ujarzmić nawet najbardziej niesforne kosmyki. Co więcej: takie uczesania są bardziej odporne na warunki atmosferyczne. Nie musimy martwić się tym, że włosy będą puszyć się pod wpływem wilgoci czy ciepła.

Najpiękniejsze gładkie fryzury na wiosnę i lato 2026: sleek low ponytail

Niski gładki kucyk to prosta, a szalenie efektowna fryzura, która zawsze robi duże wrażenie. Wyróżnia się dużą precyzją wykonania, idealnym przedziałkiem z boku lub na środku głowy oraz mocnym wygładzeniem włosów. Jak ją zrobić?

Na wilgotne włosy nałóż wygładzający krem lub serum. Wysusz włosy przy pomocy płaskiej szczotki, przeczesując pasma od góry do dołu. Zrób perfekcyjny przedziałek. Użyj szczotki z naturalnym włosiem i zbierz włosy nisko przy karku. Zwiąż kosmyki cienką, ale mocną gumką. Owiń pojedynczym pasmem włosów gumkę i przypnij wsuwką tak, by nie była widoczna. Wykończ fryzurę sprayem nabłyszczającym. Wystające kosmyki trudne do ujarzmienia możesz przeczesać szczoteczką z przezroczystym żelem do brwi.

Ta fryzura wygląda elegancko i niezmiennie króluje na pokazach mody. W trendach są też różne wariacje na jej temat, np. z warkoczem zaplecionym ciasno od upięcia czy efektem bubble ponytail, czyli cienkimi gumkami przewiązanymi na pasmach co ok. 5 cm.

Glass bun, czyli modny kok na wiosnę i lato 2026

Kok na wysoki połysk to fryzura, która wygląda luksusowo i z klasą bez dużego wysiłku. Kluczem do sukcesu jest nadanie pasmom blasku poprzez prawidłową pielęgnację i kosmetyki do stylizacji, które dają efekt glass hair. To uczesanie idealne na wesele czy imprezę firmową. Jak ją zrobić krok po kroku?

Nałóż na włosy serum nabłyszczające i dokładnie je rozczesz. Zbierz włosy w niski kucyk przy pomocy szczotki z naturalnego włosia. Skręć zebrane wcześniej pasma w kok i owiń wokół podstawy. Zepnij upięcie wsuwkami. Na końcu delikatnie przeczesz szczoteczką z żelem odstające baby hair.

To klasyczne upięcie ma wiele różnych wersji. Może mieć kształt kultowego messy bun – z kontrolowanym, artystycznym nieładem. W modzie są też bardziej precyzyjne warianty, wymagające większej wprawy, np. sleek loop bun, czyli kok, który wygląda jak złożona z włosów pętla.

Sleek hair i akcesoria do włosów – głośny trend fryzjerski na wiosnę i lato 2026

Modne gładkie fryzury na wiosnę i lato 2026 czerpią z minimalizmu, ale czasami są zdobione akcesoriami do włosów, które stanowią ostateczny szlif i dodają uczesaniom delikatnego twista. Wygładzone pasma związane w kucyk lub upięte w niski kok możemy ozdobić spinkami z kamieniami, perłami czy metalową klamrą. W modzie są również jedwabne wstążki i gumki przypominające gigantyczne kwiaty. Jeśli szukasz pomysłu na elegancką, prostą fryzurę, która robi spektakularne wrażenie, taki dodatek to must-have.