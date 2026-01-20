Od hollywoodzkich fal po szykowne upięcia – fryzury w stylu vintage będą jednym z wiodących trendów w 2026 roku. Uczesania inspirowane złotą erą kina zachwycają ponadczasową elegancją. To idealny wybór na wielkie wyjścia i wyjątkowe okazje.

Fryzury w stylu Old Hollywood są inspirowane klasycznym szykiem lat 20.-50. XX wieku i filmową elegancją ikon kina złotej ery. Mimo upływu dekad regularnie wracają do łask. W tym roku nie będzie inaczej. Kobiece fale i gustowne upięcia królowały wśród gwiazd podczas gali wręczenia Złotych Globów, przez co już zostały nazwane jednym z dominujących trendów 2026 roku. Komu pasują?

Fryzury w stylu vintage – dla kogo i na jakie okazje są idealne?

Vintage bob, hollywoodzkie fale czy upięcia typu side-part to fryzury idealne dla osób ceniących ponadczasowy szyk i niezawodną elegancję. Zdadzą egzamin podczas wielkich wyjść i specjalnych okazji, np. na karnawałowym balu czy weselu przyjaciół. Wystarczy wybrać uczesanie najlepiej pasujące do stylizacji i długości włosów. Które z nich będą szczególnie modne w najbliższych miesiącach?

Vintage bob – modna krótka fryzura na 2026 rok

Old Hollywood bob to fryzura, którą pokochały gwiazdy, z Seleną Gomez i Hailey Bieber na czele. Klucz do sukcesu to cięcie – włosy mają sięgać do linii żuchwy lub do obojczyków z miękką, naturalną linią końców. Tak obcięte pasma możemy układać dokładnie tak, jak ikony stylu lat 20. Dobrym wyborem będą hollywoodzkie fale, pełne objętości loki albo podwinięte końcówki.

Fale w stylu retro – ta fryzura będzie królować w trendach w 2026 roku

Hollywoodzkie fale to trend, który nie ma daty ważności. Nieprzypadkowo są jedną z najczęściej wybieranych fryzur ślubnych i okolicznościowych. To kwintesencja elegancji w subtelnym, niezwykle kobiecym wydaniu. W 2026 o tym uczesaniu znów będzie głośno. W modzie mają być zarówno klasyczne fale, jak i w wersji side-part – z przedziałkiem na boku i delikatnym upięciem po jednej stronie. Na takie rozwiązanie w ostatnim czasie postawiły między innymi Jennifer Garner, Ana de Armas czy Alicia Silverstone, przypominając o ponadczasowości tej fryzury.

Sleek bun, czyli kok w stylu retro w trendach na 2026 rok

Do łask w 2026 roku wracają też gustowne upięcia inspirowane złotą erą Hollywood. Jednym z najmodniejszych będzie tzw. sleek bun – gładki, niski kok, który nie tylko wygląda efektownie, ale też jest wygodny i pasuje do wielu okazji. To doskonały wybór dla osób, które lubią mieć stylowo upięte włosy. W tym przypadku chodzi nie tylko o samo upięcie, lecz o lśniące wykończenie. Warto użyć kosmetyków nabłyszczających, które dają efekt tafli na włosach.