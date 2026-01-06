To już koniec ery prostych, minimalistycznych fryzur. Rok 2026 należeć będzie do warstwowych cięć, które pięknie wyglądają w ruchu, podkreślają rysy twarzy i zapewniają maksymalną objętość. Jednym z najmocniejszych trendów nadchodzących miesięcy jest butterfly haircut — fryzura inspirowana skrzydłami motyla.

Choć nazwa butterfly haircut pojawiła się dopiero w erze TikToka, sama forma była obecna już w latach 90. Na to charakterystyczne cięcie stawiały takie ikony, jak Cindy Crawford, Claudia Schiffer czy Jennifer Aniston. Dziś w ich ślady idą Sabrina Carpenter czy Kaia Gerber, co tylko potwierdza ponadczasowy charakter kultowej fryzury.

Butterfly haircut – co to za fryzura? Jak wygląda cięcie-motylek?

Butterfly haircut to cięcie z krótszymi pasmami z przodu i dłuższymi warstwami z tyłu, które dają miękki efekt pełen objętości. Fryzura jest niezwykle lekka, wygląda świeżo, nonszalancko i pięknie układa się w ruchu. Co więcej: obciąć w ten sposób możemy zarówno długie, jak i krótsze włosy.

Komu pasują fryzury typu butterfly haircut?

Eksperci przekonują, że fryzury typu butterfly mogą modelować rysy twarzy – wystarczy więc dopasować cięcie do swojej urody. To idealny wybór dla osób, które poszukują pomysłu na lekką i łatwą w utrzymaniu fryzurę, która nie wymaga częstych wizyt w salonie. Włosy obcięte w ten sposób wyglądają dobrze zarówno ułożone przy pomocy suszarki i dużej okrągłej szczotki, jak i bez specjalnych zabiegów stylizacyjnych. Ponadto dobrze układają się nawet wtedy, kiedy odrastają.

Fryzura-motylek – jak wybrać idealne cięcie w stylu butterfly?

Do niedawna fryzury butterfly kojarzyły się z długimi, wycieniowanymi włosami pełnymi objętości. W 2026 roku na czasie będą również krótsze wersje tego cięcia – z włosów sięgających linii ramion czy żuchwy. Poniżej kilka inspiracji.

Krótka fryzura typu butterfly to świetna alternatywa dla tradycyjnego boba. Warstwowe cięcie pozwala uzyskać lekkość i objętość u nasady. Aby efekt był jeszcze bardziej nonszalancki, możesz postawić na grzywkę we francuskim stylu, typu curtain bangs.

Wycieniowane włosy do ramion to interesująca alternatywa dla tradycyjnego loba. Fryzura wygląda nowocześnie, efektownie i niezwykle kobieco.

Fryzura typu butterfly z grzywką, która delikatnie rozchodzi się na boki to połączenie francuskiego szyku z nutą retro. Takie cięcie może skutecznie odjąć lat. Będzie też doskonałym pomysłem na prawdziwą metamorfozę w tym roku.

Długie włosy obcięte warstwowo możesz łatwo stylizować bez użycia ciepła lokówki. Aby uzyskać efekt blowout hair, możesz użyć chociażby jedwabnych wałków do włosów.

Długie włosy w wersji butterfly haircut dobrze prezentują się również w te dni, w które masz czas wyłącznie je wysuszyć.