Francuski kok to jedna z najbardziej eleganckich i ponadczasowych fryzur. W latach 50. nosiła ją Audrey Hepburn. Dziś w jej ślady idą nie tylko słynące z nienagannego stylu Paryżanki. Nic dziwnego, to uczesanie w duchu effortless chic wygląda niezwykle efektownie i jest idealne na wiele okazji. Jak je zrobić? Pomoże jedna rzecz.

W zabieganej codzienności cenimy proste fryzury, których wykonanie nie zajmuje więcej niż kilka minut, a efekt zachwyca. Nie ma się co dziwić, że właśnie teraz do łask wraca kultowy, francuski kok. To szykowne upięcie, dawniej noszone przez ikony elegancji, jest kwintesencją paryskiego minimalizmu i idei minimum wysiłku – maksimum efektu. Doskonale wpisuje się w estetykę dyskretnego luksusu, a przy tym ma w sobie charakterystyczną dla francuskiego stylu nonszalancję.

Francuski kok – co to za fryzura?

Francuski kok to klasyczna fryzura polegająca na pionowym skręceniu włosów ku górze i podwinięciu ich do środka. Tak ułożone pasma tworzą wyraźną linię z tyłu głowy, odsłaniając kark i szyję. Charakterystyczne uczesanie od dekad jest symbolem paryskiego szyku. Przez lata widzieliśmy już wiele jego odsłon – od minimalistycznej, aż po tę w duchu zamierzonego, artystycznego nieładu. Wszystkie są równie eleganckie i idealnie nadają się zarówno do noszenia na co dzień, do biura czy na randkę, jak i na wielkie wieczorne wyjścia.

Komu pasuje francuski kok?

French twist najlepiej prezentuje się na włosach długich i półdługich, również cienkich. To upięcie, któremu wierne są stylowe Francuzki, potrafi optycznie dodać fryzurze objętości. Co więcej, nie wymaga dużych umiejętności ani długiego czasu stylizacji, dzięki czemu doskonale sprawdza się na co dzień.

Jak zrobić francuski kok? Pomoże ta jedna rzecz

Wykonanie tej fryzury jest prostsze, niż mogłoby się wydawać. Ważne, by zaopatrzyć się w spinkę francuską, która ułatwia upięcie włosów i trzyma je w ryzach przez cały dzień. Na początek rozczesz włosy, a następnie złap je dłońmi tak, jak przy czesaniu niskiego kucyka. W kolejnym kroku owijaj pasma wokół dwóch palców, kierując się ku górze. Wystające końcówki schowaj do środka. Koka upnij charakterystyczną spinką od góry. Możesz dodatkowo wyjąć pasma przy twarzy, by fryzura wyglądała jeszcze bardziej nonszalancko i szykownie.

To uczesanie to dobry wybór na wiele okazji. Fantastycznie podkreśla styl i dodaje klasy, a jednocześnie jest po prostu wygodne.