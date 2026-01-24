Nie platynowy i nie popielaty. Najmodniejszy blond na zimę 2026 łączy chłodne i ciepłe tony. Ten odcień już podbił serca gwiazd i został okrzyknięty jednym z najważniejszych trendów w koloryzacji tego sezonu. Jak wygląda fawn blonde i komu pasuje? Odpowiadamy.

Aksamitny, wielowymiarowy, elegancki – taki jest najmodniejszy odcień blondu na zimę 2026. Fawn blonde to kolor inspirowany umaszczeniem sarenki Bambi z kultowej bajki Disneya.

Fawn blonde – co to za kolor? Poznaj wiodący trend na zimę 2026

Fawn blonde to kolor łączący chłodne i ciepłe tony – od kremowej bieli, przez subtelne, szarości i beże, aż po delikatną czerwień. Inspiracją do powstania tej koloryzacji była rosnąca popularność wzoru bambi, który króluje nie tylko w modzie, ale też w świecie beauty. Efektem jest aksamitny, harmonijny, niezwykle twarzowy odcień z subtelnymi, świetlistymi refleksami.

Komu pasuje fawn blonde?

Dzięki połączeniu chłodnych i ciepłych refleksów ten odcień pasuje do wielu typów urody. Może okazać się znakomitym wyborem dla osób, które lubią, kiedy efekt koloryzacji wygląda naturalnie i elegancko. To również dobra alternatywa dla jednotonowego rozjaśniania włosów oraz bardzo jasnych, platynowych blondów, które powoli odchodzą w zapomnienie.

Jak uzyskać efekt fawn blonde na włosach?

Kluczowe jest zachowanie balansu pomiędzy chłodnymi i ciepłymi tonami. Eksperci radzą, by poprosić fryzjera o kremowy, szampański blond. Warto pokazać też zdjęcia poglądowe. Na ten modny kolor postawiły ostatnio między innymi Lila Moss i Chloë Sevigny.

Zaletą tej koloryzacji jest też fakt, że nie wymaga częstych wizyt w salonie ani skomplikowanej pielęgnacji. Włosy w odcieniu fawn blonde wyglądają schludnie, gdy odrastają. Wystarczy, że zadbasz o ich nawilżenie i odżywienie. Pomocne będą szampony, odżywki i maski do włosów farbowanych, a także kosmetyki tonujące, które zapobiegają powstawaniu niechcianych, żółtych tonów, stosowane raz na jakiś czas.